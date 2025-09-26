사진=ENA

가성그룹을 차지하기 위한 전여빈과 장윤주 사이 치열한 신경전이 시작된다.오는 29일(월) 첫 공개될 지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’는 인생 리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마.극 중 김영란(전여빈 분)이 가성그룹 회장 가성호(문성근 분)와 계약 결혼을 하면서 가성호의 유산 상속인 리스트에 의붓자녀(子女) 가선영(장윤주 분), 가선우(이창민 분)를 비롯해 김영란까지 올라가게 되는 상황. 가성호 회장이 죽은 뒤 유산 상속을 둘러싸고 새 아내와 의붓 자녀간의 갈등을 예감케 하는 가운데 김영란과 가선영의 능력치를 미리 분석해봤다.가성호로부터 유산과 복수를 함께 상속받고자 계약 결혼에 응한 김영란은 불우한 가정 형편과 빈약한 재정 상태로 인해 돈에 대한 강한 집념을 가지고 있다. 돈만 있다면 자신의 인생을 얼마든지 바꿀 수 있다고 여기기 때문.또한 자기 손을 잡아준 가성호 회장에 대한 고마움과 약속을 이행하겠다는 목표 의식 역시 투철한 만큼 가선영의 추적을 피해 부세미라는 이름으로 이중생활을 이어가기 시작한다. 이에 복수 완수와 유산 상속이라는 두 마리 토끼를 잡고자 고군분투할 김영란의 활약이 기대되고 있다.반면 김영란을 제거하고 유산을 독차지하기 위해 혈안이 된 가선영은 넘치는 재력과 부유한 가정 형편 속에 자라 '내것'에 대한 집착이 강한 인물. 갖고 싶은 것을 얻기 위해서는 돈과 권력, 심지어 사람의 마음까지 이용할 줄 아는 무시무시한 성격의 소유자다.김영란과 달리 의붓아버지 가성호 회장에 대한 고마움도, 애정도 없어 오직 그가 죽은 뒤 남겨질 유산에만 눈독을 들이고 있다. 연극영화과 교수답게 탁월한 연기력으로 의붓아버지를 챙기는 효녀 연기를 하고 있으나 뒤로는 김영란을 제거하고 유산을 차지할 날만을 꿈꾸고 있는 가선영의 행보에 이목이 쏠린다.이처럼 김영란과 가선영은 자신이 가진 능력을 총동원해 각자 목표한 바를 이루고자 치열하게 맞붙을 예정이다. 과연 이들 중 가성그룹의 막대한 유산을 상속받을 자는 누구일지, 인생이 걸린 카운트다운 뒤 두 사람의 미래가 궁금해지고 있다.회장의 아내 전여빈과 회장의 의붓딸 장윤주 사이 팽팽한 상속 다툼이 펼쳐질 오는 29일(월) 밤 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송 되며 매주 월, 화요일 밤 10시 본방송 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개, OTT는 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr