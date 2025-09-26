'42세 미혼' 김희철, ♥미주 친언니 미모에 반했다…"앞으로 형부라고 불러" ('힛트쏭')

MC 김희철(42)이 이미주 친언니에게 호감을 표현했다.
26일 오후 8시 30분 방송되는 KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’ 283회는 ‘한 편의 드라마! 결말이 궁금한 힛-트쏭’이 주제다. 노래 가사 속 스토리가 마치 드라마처럼 전개되는 명곡들을 주목한다.
이날 방송에서는 이지라이프의 ‘너 말고 니 언니’가 소개된다. 본격적인 곡 소개에 앞서 이미주의 친언니 사진이 힌트로 공개된다. 사진을 본 김희철은 “앞으로 형부라고 불러”라며 장난쳤다. 이에 이미주는 곧바로 “여보”라고 맞받아친다. 김희철이 사진을 들고 뽀뽀를 하자 이미주는 “그래서 입술이 터진 거구나?”라고 해 김희철을 당황하게 만든다. 이어 공개된 가사 속 이야기는 충격적이었다. 이별한 연인을 잊지 못해 그녀의 언니를 찾아간 화자가 예상치 못한 비밀을 알게 된다. 결국 관계는 누구도 예측하지 못한 방향으로 흘러간다.
이를 들은 이미주는 곧장 김희철의 멱살을 잡고 “우리 언니랑 뭐 한 거야!”, “선을 넘었다고?!”라며 분노의 리액션을 선보인다. 또 어디선가 등장한 묘령의 여인과 스튜디오에서 머리채를 잡는 등 이미주의 몰입 연기가 끊이지 않아 모두를 폭소케 했다는 후문이다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
