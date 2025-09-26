지오디, 360도 풀 개방 공연도 전 회차 매진

그룹 god(지오디)가 연말 완전체 콘서트 '2025 god CONCERT '로 다시 한번 압도적인 티켓 파워를 증명했다.26일 젬스톤이앤엠에 따르면, god의 연말 완전체 콘서트 '2025 god CONCERT '의 서울과 부산 공연이 팬클럽 선예매와 일반 예매를 통해 전 회차 전석 매진을 기록했다.이번 공연의 예매는 지난 24일 진행된 팬클럽 선예매부터 뜨거운 반응을 얻은 데 이어, 25일 일반 예매에서도 티켓링크 서버에 접속자가 폭주하며 치열한 경쟁이 펼쳐졌다. 서울과 부산의 전 좌석이 예매 시작과 동시에 빠르게 매진되며, god의 변함없는 저력과 대체불가 국민그룹으로서의 존재감을 입증했다.특히 서울 공연은 KSPO DOME을 360도 전면 개방했음에도 불구하고, 12월 5·6·7일 사흘간 전 회차 전석 매진을 달성했다. 지난해에 이어 올해도 전면 개방으로 진행되는 이번 무대는 완전체만이 구현할 수 있는 스케일과 웅장함을 예고한다.이번 공연은 12월 5일부터 7일까지 사흘간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장), 이어 12월 20일과 21일 양일간 부산 BEXCO에서 펼쳐진다. 'ICONIC BOX'라는 이름 아래, 오랜 시간 이어온 음악과 이야기를 무대 위에서 새로운 감동으로 펼쳐내며 관객과 함께 특별한 순간을 나눌 예정이다.이번 공연에는 멤버 손호영과 김태우가 공동 연출로 참여한다. 두 멤버가 직접 공연 전반을 기획·연출하며, 무대의 완성도를 한층 끌어올릴 예정이다. 오랜 시간 무대 위에서 호흡을 맞춰온 이들이 선보일 연출은, 관객들에게 god 특유의 감성과 스케일이 조화를 이룬 특별한 무대로 다가갈 전망이다.'ICONIC BOX'는 지금도 유효한 울림을 지닌 아티스트 god의 향후 여정을 담아낸 공연 서사의 상징이다. 세대를 아우르는 god의 음악과 이야기를 바탕으로, 관객들에게 지금 이 순간의 감동을 전하고 오래 기억될 추억을 선사할 것으로 기대된다.'2025 god CONCERT '의 세부 내용은 추후 공식 SNS 채널을 통해 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr