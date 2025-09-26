이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '더블유 코리아' 캡처

배우 송중기가 단체 회식의 중요성을 강조하며 동료와의 관계에서 얻는 에너지를 솔직하게 밝혔다.26일 '더블유 코리아' 공식 채널에는 '마이 유스'의 "'선우해'로 돌아온 송중기 배우가 촬영장에서 가장 중요하게 생각하는 것은? 그의 마음을 깊이 흔든 결정적 순간을 물었습니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 송중기는 대학 시절 처음 촬영 현장에 보조 출연으로 참여했을 때 몰입하게 된 경험을 회상하며 그때의 감정을 배우 인생의 전환점으로 꼽았다.이어 "기억에 남는 역할"에 대해 송중기는 "KBS 막내아들 역할 오디션에 붙었다. 너무너무 하고 싶었던 역할이었다. 정말 선생님들하고 연기하면서 기초부터 배울 수 있었다"고 떠올렸다.특히 송중기는 "몰입하기에 가장 중요한 것은?"라는 질문에 한 치의 망설임도 없이 "단체 회식이 제일 중요하다"며 "유대관계를 중요시 여겨서 유대관계가 깊이 쌓이는 현장이 되면 몰입하기가 너무 좋다. 저는 현장에 있는 동료, 주변 사람들한테 받는 에너지가 분명히 있다. 제가 줄 때도 있고, 이게 다 도움 받는거다"며 회식에 몰입하는 이유를 밝혀 눈길을 끌었다.마지막으로 '잘하고 싶은 장르'에 대해서 송중기는 "아무래도 멜로를 제일 잘하고 싶다"고 답변했다.한편, 송중기는 JTBC 드라마 '마이 유스'에서 활약 중이다. '마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 '선우해'(송중기)와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 '성제연'(천우희)의 이야기를 담은 감성 로맨스 드라마다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr