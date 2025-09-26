이미지 크게보기 사진 = SBS '사마귀:살인자의 외출'

'사마귀:살인자의 외출'에서는 모방범의 정체가 밝혀져 충격을 안겼다.26일 방송된 SBS 금토드라마 '사마귀:살인자의 외출'에서는 모방범의 정체가 드러났다.앞서 사마귀 모방 살인 사건의 유력 용의자들은 잇따라 사망했다. 서구완(이태구 분)은 의문의 뺑소니 사고로, 박민재(이창민 분)은 정체불명의 조이에게 습격을 당해 목숨을 잃었다.혼란 속에서 정이신(고현정 분)과 차수열(장동윤 분)은 사건의 실마리를 추적하던 중, 피해자로부터 학대받았던 어린 강연중이 성장해 모방범이 된 사실을 확인했다.또한 수사에 물러났던 차수열은 정이신의 요구로 다시 수사에 합류했다. 그러던 가운데 이정연(김보라 분)이 모방범에게 납치를 당해 인질로 잡힌 상황. 정이신은 범인과 통화하며 "넌 나랑 달라. 넌 죽이고 싶어서 죽이는 거다. 네가 원하는 건 나잖아. 네가 준 장난감이 아니라"라며 자신을 내세우면서 이정연을 구하려는 본심을 드러냈다.정이신과 범인의 대화를 듣던 중 차수열은 자신과 이정연을 소개해준 서아라(한동희 분)가 범인이라는 걸 알아챘다. 또한 서아라는 인질로 잡은 이정연을 정이신을 데려오기 위한 협상 카드로 내밀었다.결국 정이신이 범인이 원하는 대로 찾아가기로 결심했고, 이에 아들 차수열은 "강연중이 총을 가지고 있다. 그러니까 이번에는"라며 정이신을 걱정했다. 하지만 정이신은 "내가 죽길 바라는 사람 많다. 강연중 말고도"라며 담담하게 말했다. 차수열 또한 "나는 아니다. 내가 있으니 걱정하지 말라"라며 정이신을 조력하겠다고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr