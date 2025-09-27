사진=유튜브 '박수홍 행복해다홍'

'행복해다홍' 박수홍 딸 재이가 상위 10% 신체 판정을 받았다.26일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '11개월 아기 재이 영유아 검진 결과공개! 모델이 되려나..?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박수홍♥ 김다예 부부는 딸 재이 양의 영유아 검진차 병원에 방문했다.신체 계측 결과 키 75.5cm, 몸무게 8.8kg, 머리둘레 43.3cm가 나왔다. 의사는 "키는 거의 90등, 또래 대비 상위 10%에 해당한다. 키는 큰 편, 체중은 딱 평균, 머리둘레는 작은 축에 속한다"고 설명했다.큰 키에 얼굴은 작은 딸을 보며 김다예는 "모델해도 되겠다"며 폭풍 성장 중인 딸 발육에 뿌듯함을 드러냈다.박수홍-김다예 부부는 "재이가 장염 걸려서 아팠다"며 걱정도 드러냈다. 평소 1~2번 보던 대변을 5~7번이나 보면서 살이 빠졌다고.이 때문에 엉덩이 발진이 생겼지만, 의사는 "큰 문제는 없다"면서 검사 끝에 "감염 아닌 소화 불능이다. 장기능이 떨어진 것"이라며 식사 메뉴 주의를 당부했다.김다예는 "보통 아기들이 장염에 걸리면 2주간 아픈데 재이는 일주일 만에 극복했다"고 자랑했다. 이어 쭈그려 앉기하는 딸을 보며 "발달이 빠르다고 하더라"고 덧붙였다.환절기 비염으로 고생 중인 박수홍은 딸 애교를 보며 붕어빵 미소를 지었다. 김다예는 "아빠 컨디션이 안 좋은데 재이 덕분에 해피 바이러스"라면서도 "재이가 돌이 가까워지니까 돌 치레를 하는 것 같다. 가족 건강을 더 잘 지켜야겠다"고 말했다.한편, 박수홍은 2021년 23세 연하 아내 김다예와 결혼해 3년 만에 딸 재이 양을 얻었다. 현재 박수홍은 친형 A씨 부부가 박수홍이 설립한 소속사에서 자금 수십억 원을 횡령했다는 의혹으로 재판을 진행 중이다김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr