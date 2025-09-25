사진 = SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다' 캡처

'나는솔로' 24기 옥순이 미스터 나를 선택한 가운데 의욕이 급격히 떨어진 모습을 보여 눈길을 끈다.25일 밤 10시 30분 방송된 SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다'에서는 여성 출연자들이 남성 출연자를 선택하는 데이트 장면이 그려졌다.이날 방송에서 여성 출연자들이 남성 출연자를 선택하는 데이트 시간이 다가왔다. 11기 영숙과 25기 옥순은 미스터 윤을 선택했다. 이어 23기 순자와 26기 순자는 미스터 권을 선택했다. 23기 옥순을 바랐던 미스터 권은 묘한 표정을 지었다.인기녀 23기 옥순을 바라는 남성은 미스터 권과 미스터 한, 미스터 강이었다. 23기 옥순의 선택은 미스터 강이었다. 미스터 강은 "나는 안 올 줄 알았다"고 했다. 그러자 23기 옥순은 "오지 말걸 그랬다"며 "진짜 말할 게 있어서 온거다"고 말했다. 23기 옥순은 "미스터 강하고 티격태격까지는 아니지만 마저 이야기 하고 결정하고 싶어서 선택했다"고 밝혔다.이어 24기 옥순의 선택의 시간이 왔다. 24기 옥순을 바라는 남성은 미스터 나와 미스터 김, 미스터 제갈이었다. 24기 옥순은 미스터 나를 선택했다. 원하는 24기 옥순이 오자 미스터 나는 웃으며 24기 옥순을 반겼다. 하지만 24기 옥순의 표정은 밝지 않았다.미스터 나가 "왜 이렇게 기분이 다운돼 있냐"라고 묻자 24기 옥순은 눈길을 주지 않으며 "피곤하다"고 말했다. 결국 24기 옥순은 "재미가 없다"며 "의욕이 사라졌다"고 말했다. 24기 옥순은 "저는 원래 이런 톤이다"며 "의리 지키려고 온 건 아니고 얘기해보고 싶다고 해서 온 거다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr