사진 = 유튜브 채널 '어떠신지' 캡처
코요대 신지와 결혼을 앞둔 가수 문원이 신지에게 미안함을 전하며 눈물을 흘렸다.

25일 신지의 채널 '어떠신지?!?'에는 "그동안 말하지 못했던 이야기를 하려고 합니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에서 신지는 새 집에서 예비신랑 문원과 함께 편안한 모습을 보였다. 그는 "이 집이 터가 잘 맞는 것 같다"며 안정적인 생활을 하고 있다고 밝혔다.

이에 문원은 "와이프가 낮잠을 자는 걸 처음 봤다. 여기 와서 좋아진 것 같다"며 "한 번도 못 느꼈는데 대인기피증을 느꼈고, 사람을 많이 피했던 것 같다. 신지도 힘들 텐데 저를 많이 도와줘서 고맙다"고 말했다.
이어 문원은 앞서 신지의 채널에 공개된 '상견례 영상' 시 호칭이 논란이 됐던 것을 언급했다. 그는 "어려운 분들을 만나서 얘기하는데 잘 생각하고 말을 했어야 했는데, '이 친구' 이렇게 언급했던 것이.. 참 미숙했다. 그때 이후로 많이 배웠다"고 털어놨고 신지도 "너무 웃긴다. 지나니까 웃는거다"고 얘기했다.

상견례 영상 이후 힘들어한 신지에 대해 문원은 "(심신 안정을 도와주는) 약을 먹었다는 얘기를 처음 들었다. 제가 그때 안 게 영상 보고 알았다. 너무 미안하더라"고 사과했다.

이에 신지는 "뭐가 미안하냐. 내가 내 마음 진정시키려고 먹은 거다"며 옆에서 눈물을 흘리는 문원을 다독였다. 문원은 "제가 실수 안 했으면 됐을 텐데"고 자책하는 모습을 보였다.

한편 신지와 문원은 내년 상반기 결혼 소식을 알리며 화제를 모았다. 문원은 신지의 유튜브 채널에서 과거 이혼 사실과 전처와의 사이에서 태어난 딸이 있다고 고백했다. 이 과정에서 문원의 과거사와 태도 문제를 둘러싼 논란이 불거졌다.

