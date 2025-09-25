이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '어떠신지' 캡처

코요대 신지와 결혼을 앞둔 가수 문원이 신지에게 미안함을 전하며 눈물을 흘렸다.25일 신지의 채널 '어떠신지?!?'에는 "그동안 말하지 못했던 이야기를 하려고 합니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 신지는 새 집에서 예비신랑 문원과 함께 편안한 모습을 보였다. 그는 "이 집이 터가 잘 맞는 것 같다"며 안정적인 생활을 하고 있다고 밝혔다.이에 문원은 "와이프가 낮잠을 자는 걸 처음 봤다. 여기 와서 좋아진 것 같다"며 "한 번도 못 느꼈는데 대인기피증을 느꼈고, 사람을 많이 피했던 것 같다. 신지도 힘들 텐데 저를 많이 도와줘서 고맙다"고 말했다.이어 문원은 앞서 신지의 채널에 공개된 '상견례 영상' 시 호칭이 논란이 됐던 것을 언급했다. 그는 "어려운 분들을 만나서 얘기하는데 잘 생각하고 말을 했어야 했는데, '이 친구' 이렇게 언급했던 것이.. 참 미숙했다. 그때 이후로 많이 배웠다"고 털어놨고 신지도 "너무 웃긴다. 지나니까 웃는거다"고 얘기했다.상견례 영상 이후 힘들어한 신지에 대해 문원은 "(심신 안정을 도와주는) 약을 먹었다는 얘기를 처음 들었다. 제가 그때 안 게 영상 보고 알았다. 너무 미안하더라"고 사과했다.이에 신지는 "뭐가 미안하냐. 내가 내 마음 진정시키려고 먹은 거다"며 옆에서 눈물을 흘리는 문원을 다독였다. 문원은 "제가 실수 안 했으면 됐을 텐데"고 자책하는 모습을 보였다.한편 신지와 문원은 내년 상반기 결혼 소식을 알리며 화제를 모았다. 문원은 신지의 유튜브 채널에서 과거 이혼 사실과 전처와의 사이에서 태어난 딸이 있다고 고백했다. 이 과정에서 문원의 과거사와 태도 문제를 둘러싼 논란이 불거졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr