배우 임시완의 '사마귀'와 고현정의 '사마귀'가 붙는다. 넷플릭스 '사마귀'는 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'(이하 '사마귀')와 제목이 같다. 공교롭게도 두 작품 모두 주인공의 별명이 사마귀다. 사람을 죽이는 살인자라는 점도 동일하다.25일 오후 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 열렸다. 행사에는 이태성 감독을 비롯해 배우 임시완, 박규영, 조우진이 참석했다.'사마귀'는 모든 룰이 무너진 살인청부업계에 긴 휴가 후 컴백한 A급 킬러 '사마귀'(임시완 분)와 그의 훈련생 동기이자 라이벌 '재이'(박규영 분) 그리고 은퇴한 레전드 킬러 '독고'(조우진 분)가 1인자 자리를 놓고 벌이는 대결을 그린 액션 영화다. 이 작품은 2023년 3월 공개된 넷플릭스 영화 '길복순'(감독 변성현)과 살인청부업계 세계관을 공유하는 스핀오프다.이날 이태성 감독은 "제목 사마귀는 '죽을 사, 마귀 마, 귀신 귀'라는 의미다. '길복순'에서도 한두 차례 언급된 바 있다"며 "'길복순' 세대를 지나 다음을 살아가는 젊은 킬러들의 이야기"라고 소개했다.임시완은 "'길복순'에서 사마귀에 대한 존재가 지문에 나오지 않나. 당시 변성현 감독님이 '사마귀로서 목소리 출연을 해줄 수 있냐'고 연락을 주셨는데, 아쉽게도 성사되지 않았다. 그때부터 나는 사마귀라는 이름을 부여받게 됐다. 어찌 보면 '사마귀'라는 작품이 태어날 때부터 참여할 수밖에 없던 점지된 운명이 아니었을까 싶다. 그때부터 '사마귀' 촬영을 운명이라고 생각하고 기다리고 있었다"고 밝혔다.그러면서 "직업적으로 악역 혹은 어두운 역할이라고 보일 순 있지만, 성격은 그와 반대로 따스함을 가지고 있는 안정적인 인물이다. 그런 따스함을 직업적인 특성 때문에 숨겨야만 할 것 같다는 생각을 갖게 돼 일부러 더 틱틱대고 퉁명스럽게 말한다"고 설명했다.박규영은 "'길복순'의 어마어마한 팬이었다. 5~6번을 반복해서 봤다. '길복순'의 스핀오프로, 같은 세계관을 공유하면서, 그 세계관에 내가 존재할 수 있으면 당연히 출연하고 싶었다. 또 선배님들과 작업할 기회는 귀하기 때문에 작업하게 됐다"라고 출연 계기를 밝혔다.이어 "한울과 어렸을 때부터 친한 관계라고 할 수 있다. 그러나 너무 가까운 사이인 한울에 대해서 잘 알고 있기 때문에 절대로 능력으로는 가질 수 없는 능력에 대한 질투의 감정도 느끼고, 자신에 대한 실망하는 감정도 복합적으로 느끼는 인물이다"라고 설명했다.조우진은 "독고는 경영 능력도 가지고 있고 누가 봐도 힘이 세고 베테랑이고 이 질서를 잡을 수 있을 정도로 유력한 인물이다. 그런 외형과 마음가짐을 품으려고 했다. 그런 부분을 감독님께 많이 여쭤봤고, 의상팀에는 상상하시는 대로 그대로 입겠다고 했다"고 말했다.그러면서 "사실 '강남 비-사이드'가 끝나고 바로 합류했다. 그때 해놨던 운동과 몸이 그대로 있어서 이번에 '독고 할배'에게 입혀도 될 거라 생각했다. 든든하고 카리스마 있는 인물을 그리기 용이했다"고 회상했다.임시완은 현재 방영 중인 SBS '사마귀'에 대해서도 언급했다. 그는 "드라마 사마귀를 보시고 내게 '왜 안 나오냐' 하시는 분들이 많았다. 송구스럽다고 말씀드리고 싶다. 드라마에는 나오지 않고 영화에는 나온다. 송구스럽지만 여기에는 고현정 선배님이 안 나오신다"라고 너스레를 떨었다.이어 "드라마 '사마귀'를 봤는데 큰 차이점을 느꼈다. 고현정 선배님의 사마귀는 악랄하다. 악이 있다. 그런데 이 '사마귀'의 사마귀는 인간적이고 착하다. 거긴 나쁜데 우린 착하다. 그게 제일 큰 차이점이지 않을까 싶다"며 "아마 선에 있어서는 이쪽 사마귀가 더 우세하지 않을까 생각한다. 같은 살인이라도 엄연히 다른 살인"이라고 강조했다.'사마귀'는 오는 26일 공개한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr