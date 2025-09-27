사진=카카오페이

사진=소속사 팡파레

2003년 데뷔한 배우 심은경이 카카오페이 모델로 발탁됐다. 뛰어난 연기력으로 호평받아왔지만, 작품 외 예능에서는 좀처럼 모습을 내비치지 않아 신비주의 이미지가 있었다. 그러나 올해 MBC '놀면 뭐하니?'와 '아임써니땡큐'에 연이어 출연하며 한층 더 친근한 매력을 보여주고 있다.25일, 소속사 팡파레는 "심은경이 카카오페이 캠페인의 모델로 발탁됐다"고 밝혔다. 카카오페이가 진행하는 이번 해외결제 캠페인 'Cash is Uncool'은 해외 여행 시 겪는 외화의 불편함을 해소시킬 카카오페이 해외결제의 편리함을 알리는 프로모션이다.카카오페이 관계자는 자사 브랜드 모델로 심은경을 발탁한 이유에 대해 "배우 심은경은 오랜 시간 글로벌 활동을 한 세계적인 배우로, 캠페인 메시지를 효과적으로 전달할 인물로 판단했다"며 "무엇보다 우수한 연기력과 친근한 모습, MZ세대에서 인기 있는 아티스트로 본 캠페인 콘셉트인 부캐릭터 '심은자'를 잘 소화할 수 있을 거라 확신했다"고 전했다.광고 캠페인에서 심은경의 부캐인 '심은자'는 일본 워킹홀리데이 중이고 해외여행을 좋아하는 학생으로 일본뿐만 아니라 대만, 스위스 등 세계 곳곳을 누비며 바쁜 나날을 보내고 있다. '심은자'의 소셜미디어 계정은 오픈한 지 3주 만에 구독자 수 2.4만 명, 캠페인 조회수가 무려 1천만 조회수를 돌파하며 큰 화제를 불러일으키고 있다.카카오페이 마케팅 담당자는 "심은경이 워낙 호감도와 매력도가 높은 아티스트이기에 좋은 결과를 예상하기는 했는데, 본 캠페인이 공개되지 않았음에도 이토록 폭발적인 인기와 호응까지는 예상 못 했다"며 광고로서는 이례적일 정도의 뜨거운 반응에 감사의 마음을 전하는 한편, "앞으로 더 재미있는 콘텐츠가 공개될 예정이니 많은 관심 바란다"며 이야기를 덧붙였다.심은경은 부산국제영화제 개막식 레드카펫에서 심은경이기에 선보일 수 있는 감각적인 슈트 스타일링으로 패션 업계는 물론 대중에게 큰 화제를 불러 모았다. 또 그가 주연한 영화 '여행과 나날'은 로카르노국제영화제 대상인 황금표범상을 받은 쾌거에 이어, 부산국제영화제 최초로 신설된 경쟁 부문에 노미네이트, 호평받으며 단연 화제작으로 우뚝 섰다.배우 본업뿐만 아니라 광고와 패션 업계에서도 신드롬을 일으키고 있는 배우 심은경은 올겨울 영화 '여행과 나날'로 국내 관객들을 찾아갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr