배우 신은수가 25일 오후 서울 강남구 신사동에서 열린 메종 키츠네 25FW 컬렉션 프레젠테이션 행사에 참석했다.
신은수, 이렇게 예쁘면 반칙 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

