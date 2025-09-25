홈 연예가화제 신은수, 이렇게 예쁘면 반칙 [TV10] 입력 2025.09.25 13:11 수정 2025.09.25 13:11 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 신은수가 25일 오후 서울 강남구 신사동에서 열린 메종 키츠네 25FW 컬렉션 프레젠테이션 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 시청률 3%대 위기 맞았는데…이영애, 김영광에 마약 동업 제안 ('은수 좋은 날') "태국에서 韓 돌아가는 길에 문자 남겼는데"…한선화, 답장에 눈물 펑펑('퍼스트라이드') 이경규, 야산에서 실종됐다…첫 MT 떠난 곳에서 실종, 유력 용의자는 뽕탄소년단 ('마이턴') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT