"전재산 코인 투자"…'박시은♥' 진태현, 결국 포기했다 "편 못 들어줘" ('이혼숙려캠프')

사진제공=JTBC

박시은 남편 진태현이 15기 세 번째 부부의 가사조사에서 변호를 포기한다.25일 방송되는 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 이혼 서류 접수까지 했는데 신혼부부 같은 모습으로 3MC를 당황하게 한 15기 마지막 부부의 가사조사와 부부들의 관계 회복 솔루션이 공개된다.이날 방송에서는 15기 마지막 부부의 사연이 밝혀진다. 이들은 다정한 모습으로 시선을 사로잡았지만, 곧이어 부부가 이혼을 결심하게 된 이유가 공개돼 주변을 놀라게 한다. 남편은 “아내만 아니면 전 재산을 코인에 투자했을 것이다”, “아내가 화내면 주가가 떨어진다”라며 황당한 발언을 이어간다. 이에 서장훈이 “이게 무슨 말도 안 되는 소리냐”라며 분노를 참지 못할 뿐만 아니라, 남편 측 가사조사관 진태현도 “편을 못 들어주겠다”라며 변호를 포기한다.앞선 두 부부의 관계 회복 솔루션도 진행된다. 먼저 ‘도리 부부’가 이호선 상담가에게 부부 상담을 받는다. 이호선은 남편과 이혼을 원한다는 아내에게 “이혼하고 싶으면 법원으로 가세요”라며 아내가 ‘이혼숙려캠프’를 찾은 이유를 모르겠다고 지적한다. 이에 아내는 결국 숨겨둔 진심을 털어놓고, 아내의 속마음을 들은 남편은 상담 중 눈물을 쏟는다.남편의 계속된 외도로 갈등을 갈등을 겪던 부부 또한 거울 치료를 통해 서로의 몸과 마음에 끊임없이 상처를 줬던 과거를 반성하는 모습을 보인다. 15기 마지막 부부의 자세한 사연과 관계 회복 솔루션 과정은 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘이혼숙려캠프’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr