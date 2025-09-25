/ 사진=텐아시아DB

배우 김고은과 박지현이 주연을 맡은 넷플릭스 시리즈 ‘은중과 상연’이 글로벌 TOP10 시리즈 부문에 올랐다.지난 12일 카카오엔터테인먼트(대표 권기수, 장윤중, 이하 카카오엔터)가 제작한 넷플릭스 시리즈 ‘은중과 상연’이 지난 12일 전세계 공개된 이래, 공개 2주차에 글로벌 TOP10 시리즈(비영어) 부문 5위에 올랐다.(9/15~21, 넷플릭스 투둠 기준) 총 170만 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록, 한국을 비롯한 아시아, 남미 등 세계 전역에서 시청자들을 사로잡으며 인기를 얻고 있다.특히 온라인 커뮤니티 등을 통한 화제성 또한 큰 폭으로 증가하며 높은 인기를 증명했다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 9월 3주차 TV-OTT 통합 드라마 화제성에서 18.86%의 점유율로 전체 2위에 올라, 전주(9월 2주차) 대비 화제성이 74.1%나 급상승한 것. TV-OTT 통합 콘텐츠 화제성(드라마/비드라마)에서도 3위를 기록했으며, 타이틀롤을 맡은 김고은과 박지현은 TV-OTT 통합 출연자 부문에서 나란히 4, 5위를 차지했다.넷플릭스 시리즈 ‘은중과 상연’은 전세계 시청자들에 따뜻한 웃음과 공감, 힐링을 선사하며 다양한 연령층으로부터 호평을 받고 있다. 송혜진 작가 특유의 섬세한 필력과 깊이 있는 서사, 조영민 감독의 차분하면서도 감성적인 연출이 녹아들어, 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 이야기를 입체적으로 그려냈다.특히 김고은, 박지현 두 배우들은 20대부터 40대까지 세월을 아우르는 눈부신 열연으로 시청자들을 단숨에 스토리에 몰입시켜, 또하나의 ‘인생캐’를 만났다는 찬사가 이어지고 있다. 배우들의 연기 차력쇼라는 평이 쏟아질 정도.김고은은 평범한 듯하지만 자신만의 솔직함으로 사람들을 끌어당기는 특별한 매력이 있는 류은중, 박지현이 은중의 인생에서 가장 절친한 친구인 천상연 역을 맡아, 그 누구보다 가깝지만 또 멀어지기도 하는 은중과 상연의 복잡미묘한 감정들을 설득력 있게 그려내며 깊은 공감을 자아내고 있다. 또한, 김건우, 이상윤, 차학연 등 매력적인 배우들 역시, 은중과 상연을 둘러싼 다양한 인물로 극의 스토리를 한층 풍성하게 하며 작품의 완성도를 끌어올렸다.카카오엔터테인먼트는 상승세를 시작한 ‘은중과 상연’을 비롯해 '폭싹 속았수다’, ‘악연’, ‘승부’, ‘나인 퍼즐’, ‘사마귀: 살인자의 외출’ 등 올해 선보인 작품들이 전세계에서 흥행은 물론 작품성도 인정받고 있다. 카카오엔터테인먼트는 “탁월한 크리에이티브를 토대로 한 오리지널 작품은 물론, 원작을 활용한 IP크로스오버 등 다양한 웰메이드 작품 제작을 이어가며, 앞으로도 글로벌 시청자들을 K콘텐츠의 매력으로 사로잡기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr