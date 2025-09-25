나나/ 사진 제공=써브라임
가수 나나(NANA)가 24일 첫 번째 솔로 앨범 'Seventh Heaven 16'의 수록곡 '상처'의 미공개 스틸컷을 공개하며 팬들의 이목을 집중시켰다.

공개된 스틸 컷 속 나나는 무덤덤하고 고요한 분위기 속에서 강렬한 눈빛과 표정으로, 모두가 공감할 만한 상처들이나 흔적들을 감성적으로 표현했다. 나나는 이를 통해 자신만의 새로운 세계관과 메시지를 섬세하게 표현할 예정으로 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다.
'상처'는 나나가 직접 프로듀싱과 작사에 참여하며, 자신의 내면을 솔직하게 담아낸 곡이다. 나나가 자신만의 상처를 정확하게 표현한 고백으로, 지워지지 않는 흔적조차 지나온 시간을 증명하는 추억이라고 말한다. "이미 늦어버린 내 상처, 그저 남아있네 선명히"라는 노랫말은 스스로의 그림자를 외면하지 않고, 그 안에서 피어나는 작은 빛을 마주하는 용기를 담고 있다.

'상처'가 수록된 나나의 첫 번째 솔로 앨범 'Seventh Heaven 16'에서 나나는 앨범 전체의 프로듀싱, 컨셉 기획과 연출까지 참여하며, 이번 곡에 특별한 의미를 더했다. 나나는 타이틀곡 'GOD' 뮤직비디오를 공개한데 이어, 앞으로 '상처'와 또 다른 수록곡 'Daylight' 본편 뮤직비디오도 순차적으로 공개할 예정이다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

