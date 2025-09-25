사진=텐아시아DB

사진=영화진흥위원회 통합전산망 캡처

영화 '어쩔수가없다'가 개봉과 동시에 33만 관객을 동원하며 박스오피스 1위에 올랐다.'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다. 올해 한국영화 최고 예매량을 기록했으며, 개봉 첫날 33만 1518명을 동원하며 박스오피스 1위를 차지했다. 이는 박찬욱 감독 영화 중 역대 최고의 오프닝 스코어 수치로, 2022년 '헤어질 결심'(개봉 첫날 11만 4589명)은 물론, 박찬욱 감독의 최고 흥행작 '아가씨'(개봉 첫날 29만 24명), '친절한 금자씨'(개봉 첫날 27만 9413명)까지 단숨에 뛰어넘은 기록이다. 뿐만 아니라, 천만 관객을 동원한 지난해 최고 흥행작 '파묘'(개봉 첫날 33만 118명)와 2023년 최다 관객을 동원한 '서울의 봄'(개봉 첫날 20만 3813명)까지 넘어서는 오프닝 스코어를 기록한 것이다. 이에 추석 황금연휴까지 이어질 '어쩔수가없다'의 전망이 기대된다.여기에 박찬욱 감독의 독창적인 작품 세계와 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원까지 연기파 배우들의 열연이 실관람객들의 호평을 불러일으키고 있다. 관객들은 "극장에서 본 덕분에 더 특별하게 다가온 영화", "몰입도가 워낙 높아서 눈 뗄 틈이 없었음", "박찬욱 감독 진짜 또 해냈다", "배우들 케미가 대박이었다" 등 관람평을 남겼다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr