'보스'가 추석 극장가를 접수할 수 있을까. 경쟁작은 이병헌 주연의 '어쩔수가없다'다.영화 '보스' 언론배급시사회가 24일 오후 2시 서울 롯데시네마 월드타워점에서 진행됐다. 이날 현장에는 라희찬 감독과 배우 조우진, 정경호, 박지환, 이규형, 황우슬혜가 참석했다.'보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 '양보' 하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화다.이날 라희찬 감독은 "보스를 하지 않으려는 아이러니한 상황이 복잡하지 않고 심플하게 코미디로서 관객들을 설득하려면 각 캐릭터의 개성과 꿈이 중요했다"며 "코미디와 함께 조폭이지만 꿈을 좇는 딜레마를 많이 신경 쓰고 깊게 생각했다"고 말문을 열었다.조우진은 극 중 본캐는 조직 식구파의 유력한 차기 보스로 불리는 2인자이자, 중식당 미미루의 주방장으로서 손맛으로 전국구를 제패하고 싶어 하는 주인공 순태를 연기했다. 그는 "요리를 잘하는 모습도 중요하지만 사랑하는 모습, 본캐를 버릴 정도로 부캐를 쫓는 마음가짐을 표현하기 위해 노력했다 해도 과언이 아니다”라며 “내게 중식 요리 시범을 보여주시던 셰프님들의 모습을, 얼굴 표정을 많이 참고하려고 노력했다. 그분들의 직업정신이 그렇게 아름다울 수 있구나라는 점을 느꼈다. 그 부분을 참고하려 노력했다”고 말했다.그러면서 "이병헌과 '승부'를 같이 했고, 비슷한 시기에 영화를 개봉하게 됐다. 그래서 떠올린 건 '보스'와의 '승부'는 '어쩔수가없다'다. 사실 대결은 꿈도 꾸지 않았다. 대결하기에는 현재 한국 영화 시장이 너무 좋지 않지 않나. '어쩔수가없다'도 추석 때 많은 관객 여러분께 행복감을 줄 수 있었으면 좋겠다"고 덧붙였다.정경호는 식구파의 정통 후계자이지만 단 하나의 목표인 탱고 댄서를 향해 직진하는 강표를 연기했다. 그는 "내가 대사보다 춤이 더 많았던 거 같다"라며 "우연치 않게 나도 많은 선배를 만났는데 이번 현장은 조우진, 박지환, 이규형, 황우슬혜 누나와 함께하며 내가 지극히 정상인이라는 것을 느꼈다"는 폭탄 발언을 해 웃음을 안겼다.박지환은 '식구파' 넘버 3이자 유일하게 보스 자리를 간절히 원하는 판호로 분했다. 박지환은 “촬영장에서 앉아 있었는데 정경호를 보면서, 같은 배우가 아니라 초청된 댄서가 앉아 있는 것 같았다. 정경호는 구석에서 흔들고 있더라. 이상하고 재미난 현장이었다”고 증언했다.이규형은 언더커버 경찰로 활약했다. 그는 "'무간도', '신세계' 계보를 잇는 언더커버 캐릭터를 맡았다"고 소개했다. 그의 농담에 모두가 웃자 "물의를 일으킨 것 같다"고 덧붙였다. 이규형은 "억지로 웃기려 하지 않고 최대한 진지하게 접근했다"며 "박지환과 마지막 액션신을 함께하며 자극받았다"고 말했다.라 감독은 조폭, 마약 등 소재에 대해 "이런 소재들이 명절에 많이 봐온 클리셰적인 소재라 생각이 든다"라며 "내가 작품을 할 때 더 관심 두고 한 건, 조폭이었던 사람이 자기 꿈을 통해서 회귀하는 이야기, 그리고 한때 같은 편이었던 식구, 그런 이야기에 집중했다"고 강조했다.한편 추석 연휴에 맞춰 개봉하는 ‘보스’는 이병헌 주연 박찬욱 감독 신작 ‘어쩔수가없다’와 한국 영화 양강구도로 맞대결을 펼친다. ‘보스’는 내달 3일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr