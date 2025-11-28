서장훈, 사상 초유의 사태에 입 열었다…"웃을 때가 아니야" ('마스크셰프')

사진=텐아시아DB

전원 요리 미완성 위기라는 사상 초유의 사태가 불거진다.28일 오후 9시 40분 방송되는 채널A ‘마스크 셰프’에는 새로운 마스크들이 대거 등장한다.이날 방송에서는 시선을 사로잡는 새로운 마스크들이 등장해 도전장을 내민다. 먼저 상투를 튼 모습으로 등장한 무사 마스크는 화려한 봉술을 선보여 심사위원들의 시선을 사로잡는다. 이어서 등장한 MSG 마스크 역시 첫 등장부터 요리사의 기운을 뽐내며 등장해 정체에 대한 궁금증을 더한다. 마지막으로 등장한 공주 마스크는 수준급의 노래와 요리실력을 선보여 김도윤의 눈을 번쩍 뜨이게 만들었다고 해 기대를 모은다.본격적인 요리 대결이 시작되자 예상치 못한 상황이 펼쳐져 눈길을 끈다. 바로 세명의 도전자 모두 요리 대결 내내 우왕좌왕하는 모습을 보인 것. 이에 정지선은 “오늘 요리가 다 안 끝날 것 같다”며 걱정하고 MC 서장훈 역시 도전자들을 향해 “웃을 때가 아니다”라고 말해 긴장감을 더한다. 결국 미완성을 우려한 심사 위원들이 직접 도와주려고 나서는 진풍경까지 벌어졌다는 후문이다.대결이 진행되는 30분 안에 무사히 완성되는 요리가 있을지 주목되는 가운데, 정체를 감춘 도전자들이 오직 맛 하나만으로 승부하는 ‘마스크 셰프’는 매주 금요일 오후 9시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr