프로 데뷔와 은퇴를 함께 한 친정팀 흥국생명에서 현재 어드바이저로 활동 중인 김연경. 이번 프로그램에서는 '필승 원더독스' 감독으로서 친정팀 흥국생명과 대결을 펼친다.24일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서는 새 예능프로그램 '신인감독 김연경' 제작발표회가 열렸다. 김연경과 세븐틴 승관, 표승주, 권락희 PD 등이 참석해 프로그램을 소개했다.'신인감독 김연경'은 신인 감독으로 돌아온 '배구 황제' 김연경의 구단 창설 프로젝트를 담는다. 프로 무대에서 충분한 기회를 얻지 못했지만, 여전히 기량과 열정을 지닌 선수들이 모여, 김연경 감독의 지도 아래 다시 코트를 누비는 과정을 그린다.흥국생명에게 하고 싶은 말을 묻자 김연경은 "잘 좀 해라"라고 너스레를 떨며 웃음을 자아냈다. 김연경은 "불편한 상대를 만나긴 했는데, 어느 정도는 잘해줬으면 하는 바람이 있다. 또 한편으로는 원더독스 감독이기 때문에 반드시 이기고 싶었다"고 말했다. 이어 "그들과의 경쟁에서도 잘할 거라 생각한다. 우리 팀에도 재능 있는 선수들, 유명한 선수가 많다. 그런 선수들과 함께 구단으로 창단될 수 있도록 노력하겠다"고 의지를 불태웠다.프로그램을 통해 여자 배구의 활성화를 기대하냐는 질문에 김연경은 "기대가 크다. 내가 여러 프로그램의 게스트로 나갈 때도 의미 있는 방송을 하고 싶었다. 의미 있는 방송이 뭘까 고민했을 때, 내가 제일 잘할 수 있는 건 배구였다. 배구 이야기를 꺼냈을 때 너무 매력적이라고 들렸고, '이거다' 싶었다. 이 예능을 통해 더 많은 관심을 받으면 좋겠다"고 밝혔다.감독으로서 새로운 리더십에 관해 김연경은 "부담감은 없다. 좋은 선수는 좋은 감독이 될 수 없다는 이야기가 많지만, 나는 될 수 있다고 본다. 감독이 경기를 얼마나 준비하고 진심을 담느냐에 따라 충분히 가능하다고 생각한다. 방송을 통해 그런 부분을 조금이나마 보여드리고 싶다"고 강조했다.김연경은 또 "모두가 성장하고 있다고 생각한다. 나도 감독으로서, 배구 예능이 처음이다. 배구 방송도 감독도 처음이다. 선수들도 우리 프로그램에서 처음 도전하는 것이다. 모두가 처음인 상황에서 어떻게 성장을 만들어가느냐가 중요한 포인트라고 생각한다. 시청자분들도 느끼는 게 많을 거라 본다. 관심 있게 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.'신인감독 김연경'은 28일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr