'신인감독 김연경'을 연출한 권락희 PD가 '식빵 언니' 김연경과 관련한 다양한 에피소드를 풀며 눈길을 끌었다. 김연경은 과거 올림픽에서 경기에 몰입해 '식빵'과 초성이 비슷한 욕설을 내뱉은 것이 계기가 돼 유쾌하게 '식빵 언니'라는 별명을 얻었다.24일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서는 새 예능프로그램 '신인감독 김연경' 제작발표회가 열렸다. 김연경과 세븐틴 승관, 표승주, 권락희 PD가 참석해 프로그램을 소개했다.'신인감독 김연경'은 신인 감독으로 돌아온 '배구 황제' 김연경의 구단 창설 프로젝트를 담는다. 프로 무대에서 충분한 기회를 얻지 못했지만, 여전히 기량과 열정을 지닌 선수들이 모여, 김연경 감독의 지도 아래 다시 코트를 누비는 과정을 그린다.예능 녹화 도중 김연경이 경기에 집중한 나머지 욕설을 해 심의에 걸리지 않았느냐는 질문에 권락희 PD는 "일단 심의적으로 문제 된 건 하나도 없었다. 감독님이 버럭버럭 화내시는 모습을 티저로 보셨을 텐데, 이유가 있는 분노와 다그침이었다. 오히려 시청자분들께서 그 지점을 되게 기대하고 계시는 것 같다. 올바른 혼남, 좋은 가르침에 대해 요즘 사람들이 욕구가 있는 것 같다. 직설적으로 이야기하는 참된 지도자에 관한 니즈가 있는 시대다. 촬영본 그대로 살리는 게 매력적일 거라고 생각했다. 그게 심의에는 문제가 없을 거라 자신한다"고 설명했다.여러 배구인 중 김연경을 선택한 이유에 관해 권 PD는 "이유조차 생각한 적 없었다. 배구 예능을 하고 싶다는 생각이 들었을 때 배구=김연경이라고 생각해서 다짜고짜 연락을 드렸다. 마침 본인도 예능에 관한 생각을 하고 계셨을 때였다. 타이밍이 잘 맞아서 시작할 수 있었다. 감사하다"고 미소 지었다.배구 종목에 애정을 내비친 권 PD는 "여자 배구가 정말 격렬한 스포츠다. 살면서 어떤 것에 압도당해 눈물이 왈칵 터지는 경우가 있다. 대학 시절 처음 배구 경기장을 찾았을 때 그걸 느꼈다. 힘들었던 시절 아버지를 따라 배구장을 찾은 적이 있었는데, 실내 경기장의 열기와 여성 선수들의 뜨거운 에너지를 마주한 순간 눈물이 저절로 쏟아졌다. 그때부터 여자 배구에 관심이 생겼다"고 회상했다.이어 "결정적으로 도쿄 올림픽 영상을 봤을 때 또 울컥해 배구 예능을 만들어야겠다고 생각했다. 지금도 도쿄 올림픽 영상을 보면 눈물이 난다. 여자 배구는 다른 스포츠보다 더욱 에너제틱하게 느껴진다. 단순히 공놀이가 아니라 인생에 조금이라도 변화를 줄 수 있는 스포츠라고 생각한다. 영감을 줄 수 있는 존재가 김연경 감독이라고 생각했다"고 덧붙였다.'신인감독 김연경'은 28일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr