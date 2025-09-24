사진=텐아시아DB

사진제공=MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'

'위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 김대호, 최다니엘, 전소민이 백두산으로 출국했다. 열애설이 났던 사이인 최다니엘과 전소민은 이번에 동반 여행을 하게 됐다.MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 MBC에브리원 여행 리얼리티 '위대한 가이드' 시리즈 중 하나로 '위대한 가이드3'로 먼 여정을 떠나기 전, 시청자도 쉽게 따라 해 볼 수 있는 여행기를 보여주는 프로그램이다. '위대한 가이드2' 멤버 전원이 합류했으며 기존 여행 메이트였던 김대호와 최다니엘이 가이드 역할을 맡았다.'위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 제작진은 첫 방송 날짜와 함께 첫 여행지를 공개했다. '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 10월 28일 첫 방송을 시작으로 매주 화요일 오후 8시 30분 방송된다. 첫 여행지는 우리 민족의 정기를 느껴볼 수 있는 백두산이다.김대호, 최다니엘, 전소민의 출국길 사진도 공개됐다. 언제나 그렇듯 날 것 그대로의 모습으로 등장한 김대호, 늘 유쾌한 확신의 예능강자 최다니엘, 여행 메이트로서 첫 여행을 앞두고 설렘 가득한 전소민. 편안하면서도 자유분방한 모습과 공항 패션이 눈길을 끈다.서로 얼굴만 봐도 웃음이 빵 터지는 세 사람의 찐친 케미도 엿볼 수 있다. 연예계 대표 절친으로 한때 핑크빛(?) 소문까지 불러일으켰던 최다니엘과 전소민은 물론 '위대한 가이드2'를 함께하며 한층 가까워진 김대호까지. 여행 전부터 이렇게 즐거운 세 사람이 비행기를 타고 백두산에서 어떤 여행을 할지 궁금하고 또 기대된다.이와 관련 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 제작진은 "김대호, 최다니엘, 전소민이 최근 첫 여행지인 백두산으로 출국했다. 세 사람은 만나자마자 왁자지껄 수다 본능을 터뜨리며 주변을 폭소하게 했다. 제작진은 출국 전부터 '이 케미 미(美)쳤다'라고 감탄했다”라며 "세 사람과 함께 또 다른 여행 메이트 한 명이 백두산을 여행한다. 베일에 싸인 백두산 여행 메이트는 누구일지, 이들이 얼마나 특별하고 즐거운 백두산 여행을 할지 시청자 여러분들의 많은 응원과 기대 부탁드린다”라고 전했다.김대호, 최다니엘, 전소민, 베일에 감춰진 또 다른 여행 메이트 한 명. 총 4명이 떠난 백두산 여행기를 만날 수 있는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 오는 10월 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr