사진=고현정 SNS

배우 고현정이 시청자들에게 감사한 마음을 표했다.고현정은 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 웃으며 눈물을 보이는 이모티콘, 그리고 두 손을 모으고 있는 이모지와 함께 하나의 게시물을 공유했다.공유한 사진 속에는 한 시청자가 고현정이 현재 출연 중인 SBS 드라마 '사마귀'를 시청하고 있는 모습. 그러나 시청자는 "무서워서 눈 가렸다가 다시 보고 있다"며 인형까지 옆에 두고 방송을 시청했다. 이를 본 고현정은 시청자의 솔직 후기에 웃픈 마음을 보이면서도 감사를 표해 눈길을 끌었다.한편 고현정은 지난 5일부터 방영 중인 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'로 시청자들과 만나고 있다. 해당 작품은 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해해 '사마귀'라는 여성 연쇄 살인마의 경찰 아들이 '사마귀'의 범행을 모방한 사건의 범인을 잡기 위해 평생 증오해 왔던 엄마와 협력 수사하는 이야기를 그린 범죄 스릴러다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr