코르티스/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 앨범으로 미국 빌보드 메인 차트에 올랐다.23일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(9월 27일 자)에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 첫 번째 EP 'COLOR OUTSIDE THE LINES'(컬러 아웃사이드 더 라인스)가 '빌보드 200' 15위를 차지했다. 이는 역대 K-팝 그룹의 데뷔 앨범 가운데 두 번째로 높은 순위다. 각기 다른 그룹의 인기 멤버들이 모인 프로젝트 성격의 팀을 제외하면 최고 성적이다.올해 데뷔한 신인 기준으로 범위를 좁히면 '빌보드 200'에 진입한 K-팝 아티스트는 코르티스가 유일하다. 최근 4년간 데뷔한 K-팝 보이그룹 전체를 놓고 봐도 '빌보드 200' 20위권을 뚫은 앨범은 'COLOR OUTSIDE THE LINES'가 처음이다. 코르티스는 이 외에 '톱 앨범 세일즈'(3위), '톱 커런트 앨범 세일즈'(3위), '월드 앨범'(2위) 등 주요 앨범차트 상위권을 휩쓸었다.앨범뿐 아닌 음원의 인기 또한 예사롭지 않다. 인트로곡 'GO!'가 빌보드 '글로벌 200'에 180위로 진입했다. '글로벌 (미국 제외)'에는 'GO!'(136위)와 'FaSHioN'(198위)이 자리했다. 두 송차트는 전 세계 200개 이상 국가/지역에서 집계된 온라인 스트리밍과 디지털 판매량(다운로드)을 토대로 순위를 매긴다. 라디오 에어플레이 점수 등이 포함되는 '핫 100'과 달리 미국 빌보드가 세계 대중음악 시장 트렌드를 빠르게 반영하기 위해 만든 차트여서 아티스트의 글로벌 영향력을 가늠할 수 있는 지표 중 하나로 꼽힌다. 이러한 호성적에 힘입어 코르티스는 빌보드 '아티스트100' 24위에 랭크됐다.코르티스는 음악, 안무, 영상을 공동 창작하는 '영 크리에이터 크루'의 정체성을 담은 작업물로 세계 음악시장의 중심인 미국에서 소위 '대박'을 터뜨렸다. 빅히트 뮤직에 따르면, 세계 최대 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 코르티스의 신보를 가장 많이 재생한 지역은 미국으로 집계됐다. 다섯 멤버가 함께 만든 음악이 '팝의 본고장' 리스너를 사로잡은 셈이다.주요 외신은 '신선함'을 이들의 성공 요인으로 꼽았다. 미국의 대표적인 음악 잡지 롤링스톤(Rolling Stone)과 글로벌 음악·문화 매체 투모로우 매거진(tmrw magazine)은 코르티스를 두고 "틀에 얽매이지 않는 새로운 형태의 K-팝 그룹", "K-팝 특유의 매끈한 완성도 대신 날 것 그대로의 에너지와 거친 감각을 살렸다"라고 평했다. 특히 투모로우 매거진은 "가사, 안무, LP의 색감까지 다섯 멤버가 논의해 만들었다. 바로 그 집요함이 앨범에 생동감을 불어넣는다"라고 극찬했다.다섯 멤버가 공동 연출가로 참여한 뮤직비디오 역시 글로벌 음악팬들의 흥미를 끌었다. 'GO!', 'What You Want', 'FaSHioN' 등이 미국 유튜브 '인기 급상승 동영상'에 이름을 올렸다. 다수의 국내외 유튜버들이 영상과 연출에 담긴 의미를 분석하면서 10대의 신선한 아이디어에 큰 관심을 보였다.볼 맛 나는 퍼포먼스는 코르티스의 인기 상승에 불을 지폈다. 탄탄한 라이브 실력에 직접 만든 안무가 딱 맞는 옷처럼 어우러졌다. 음악방송을 포함한 이들의 각종 무대가 입소문을 탔다. SNS에서 이들의 춤을 따라 추는 댄스 챌린지가 번졌고, 스포티파이 '데일리 바이럴 송 미국'에서 'GO!'가 2위를 찍는 등 큰 반향을 일으켰다.코르티스는 하이브(의장 방시혁) 뮤직그룹의 레이블 빅히트 뮤직이 방탄소년단(BTS)과 투모로우바이투게더(TXT)에 이어 6년 만에 선보인 팀이다. 세상에 나온 지 한 달 밖에 안된 이들은 첫걸음인 'COLOR OUTSIDE THE LINES'는 빌보드 차트에 유의미한 발자국을 남겼다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr