사진=박지연 SNS

최근 신장 이식술을 받은 방송인 이수근의 아내가 근황을 알렸다.박지연은 지난 22일 자신의 인스타그램에 "아직은 사람이 많은 곳에 오래 있으면 안 돼서10분도 안 되어 후다닥 신상 백과 계속 눈에 밟히던 레드 백을 데리고 나왔지만, 정말 행복했던 외출이었어유!"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박지연이 남편 이수근과 함께 안경과 마스크를 착용하고 지인이 운영하는 매장을 방문한 모습. 특히 박지연은 "컨디션이 어찌 될지 몰라 방문한다고 미리 말도 못 했는데, 보자마자 울어버린 그녀들…"이라며 "남편은 살짝 머쓱했겠죠?☺️"라고 수술 후 완전한 일상 생활에는 아직 무리가 있는 상태임을 알렸다.앞서 박지연은 2011년 둘째 임신 당시 임신중독증으로 인해 신장 기능에 이상이 생기면서 한 차례 신장 이식 수술을 받은 바 있다. 그는 이번 두 번째 신장 이식을 친오빠로부터 받은 것으로 전해져 뜨거운 응원을 받았다.한편 스타일리스트 출신인 박지연은 12살의 나이차를 극복하고 2008년 이수근과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 그는 평소에도 이수근을 위해 수준급의 음식 솜씨를 발휘하는 등 내조에 힘쓰고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr