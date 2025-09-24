사진=채널A '개와 늑대의 시간'

사진=채널A '개와 늑대의 시간'

사진=채널A '개와 늑대의 시간'

사진=채널A '개와 늑대의 시간'

사진=채널A '개와 늑대의 시간'

사진=채널A '개와 늑대의 시간'

사진=채널A '개와 늑대의 시간'

'개와 늑대의 시간' 강형욱이 교육 중 피를 봤다.23일 방송된 채널A '개와 늑대의 시간'(이하 '개늑시')에서는 강형욱이 개에 물리는 사고를 당했다.이날 '늑대 2호' 푸들의 사연이 공개됐다. 동생 보호자는 "미용을 갔다가 발톱이 잘못 잘린 적 있다. 피난 채로 집에 온 뒤로부터 예민해지면서 공격성이 생긴 것 같다"고 밝혔다.반려견의 공격성 때문에 파상풍 주사도 맞고, 응급실도 두 번이나 다녀왔다는 가족들. 엄마 보호자를 물어 피가 솟구친 것을 목격한 아빠가 파양까지 생각했지만 "누가 받아주겠냐. 입질하는 개는 안 고쳐진다는데 안락사를 시켜야 하나 싶었다"고 솔직한 마음을 털어놨다.그러면서도 "반려견을 한 번 키우기 시작했는데 어떻게 안락사를 시키겠냐. 죽을 때까지 키워야 한다"고 책임감을 보였다. 늑대 2호는 보호자에게만 유독 예민한 기색을 보였다.강형욱은 직접 늑대 2호 교육을 진행했다. 강형욱이 목줄을 채우려 하자 흥분한 늑대 2호는 결국 손을 물었다. 개 물림 사고를 당한 강형욱은 "괜찮다"고 말했지만, 손가락에 피가 철철 나는 모습으로 경악하게 했다.제작진이 걱정하자 강형욱은 "세게 물긴 했는데 이가 약해 보인다"고 말했다. 교육 후 그는 "고집 센 아이는 아니다. 오히려 약하다"면서 예민한 스타일이라고 설명했다. 이어 엄마 외 가족들이 반려견 육아의 짐을 나누라고 조언했다.한편, 강형욱은 '개늑시' 촬영을 반대하고, 예비신부 말은 무시하며 100kg 육박하는 초대형견 그레이트 데인을 추가로 키우고 싶어 하는 남성 보호자에게 "반려견 늘리지 말라"고 힘주어 말했다.이미 집에 강아지 유골함이 4개나 있는 상황에 남성 보호자는 "강아지는 강아지로 잊는다고, 아픔을 새로운 반려견으로 잊겠다"면서 반려견을 더 키우고 싶은 욕심을 내비쳤다. 이에 강형욱은 분노를 참으며 "슬픔이 아니라 미안해야 하는 거 아니냐. 소유와 반려는 다르다. 남성 보호자는 축산업자 마음으로 키우고 있다"고 경고했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr