사진=배우 송지효 인스타그램

배우 송지효가 완벽한 몸매로 시선을 끌었다.송지효는 지난 23일 자신의 인스타그램을 통해 직접 론칭한 속옷 브랜드의 화보 사진을 공개했다.공개된 사진에서 송지효는 블랙 밴드 브라톱을 착용한 채 책을 머리 위에 올리고 환한 미소를 짓고 있다. 탄탄하게 관리된 복부 라인과 매끈한 실루엣이 드러나며 눈길을 사로잡았다.송지효는 잘록한 허리와 자연스러운 볼륨감을 함께 드러내며 건강미를 강조했다. 티 없는 미소와 함께 자신감 넘치는 포즈가 더해져 매력을 배가시켰다.송지효는 현재 SBS 예능 '런닝맨'에서 활약 중이다. 지난해 12월에는 속옷 브랜드를 론칭하며 사업가로서 활동 영역을 넓혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr