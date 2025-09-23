사진=닝닝 SNS

그룹 에스파 멤버 닝닝이 팬들에 의견을 물으며 의문을 드러냈다.닝닝은 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "게시물 다 지우고 싶은데 혹시 기분 나빠?"라고 질문했다. 그러면서 투표가 가능하도록 '네'와 '아니오'란을 만들었다.이에 팬들 과반수인 4천여 명이 '네'를 선택하자 닝닝은 "Why"라며 의문을 드러냈다.앞서 닝닝이 몸 담고 있는 에스파는 지난 13일(현지시간) 미국 ABC 대표 아침 방송 '굿모닝 아메리카'(이하 'GMA')에 출연해 신곡 '리치 맨'(Rich Man) 무대를 선보이며 본격적인 미국 진출을 알렸다. 그러나 립싱크와 무대를 위한 준비 부족 등으로 질타를 받았다. 이후 최근 진행된 한 시상식에서도 대부분의 곡들에 립싱크로 임해 비난을 받고 있다.한편 에스파는 지난 6월 27일 싱글 1집 'Dirty Work'를 발매했으며, 8월 도쿄돔에서 열린 '2025 SM타운 라이브' 공연에 참여했다. 또 최근 여섯 번째 미니앨범 타이틀 곡 'Rich Man'을 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr