사진=송승헌 SNS

배우 송승헌이 모친을 떠나보낸 후 심경을 전했다.송승헌은 24일 자신의 인스타그램에 "엄마! 그동안 너무 고생 많았어요. 이제는 아픔 없는 곳에서 편히 쉬세요"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 송승헌이 해맑게 웃고 있는 생전의 고인과 다정한 분위기를 자아내고 있는 모습. 송승헌은 "우리 다시 만나는 그날 엄마 품에 안겨서 '사랑해요! 보고 싶었어!'라고 맘껏 말할 수 있는 날을 기다리고 또 기다릴게…"라며 애틋함을 전했다. 그러면서 그는 고인을 '세상 젤 이쁜 울 엄마'라고 칭했다.송승헌의 모친은 지난 21일 별세했다. 향년 77세.빈소는 삼성서울병원장례식장 17호에 마련됐으며 지난 23일 발인식이 엄수됐다.한편 송승헌은 현재 출연하고 있는 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타' 종영을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr