사진 제공=TV CHOSUN '내 멋대로 - 과몰입클럽'
사진 제공=TV CHOSUN '내 멋대로 - 과몰입클럽'
'내 멋대로-과몰입 클럽' 채정안이 동안의 비결을 밝힌다.

24일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 '내 멋대로') 4회에서는 '국민 전여친' 채정안의 특별한 관리법이 공개된다. 스스로 "과몰입하는 걸 싫어한다"고 말한 채정안이 건강과 미모를 지키는 철저한 여배우의 관리된 일상을 보내고 있다는 사실이 밝혀져 모두를 놀라게 할 예정이다.

이날 채정안은 아침에 눈을 뜨자마자 시작되는 8단계, 총 2시간짜리 모닝 루틴을 선보인다 지압매트로 몸을 깨우고, 각종 영양제를 비롯한 지중해식 식단 그리고 건강 비법 가득한 상상 이상의 루틴에 스튜디오의 과몰입클럽 운영진 모두가 눈을 떼지 못한다.
사진 제공=TV CHOSUN '내 멋대로 - 과몰입클럽'
사진 제공=TV CHOSUN '내 멋대로 - 과몰입클럽'
특히 웬만한 피부과 관리샵 뺨치는 화장품 룸에서 꼼꼼하게 피부를 관리하는 모습이 모두의 감탄을 자아낸다. 그중에는 아이돌 유노윤호가 "이건 배워야겠다"고 한 꿀팁도 있었다고.

채정안의 집에 이토록 수많은 관리 아이템이 있는 이유는 콘텐츠 제작에 과몰입 중이었기 때문이라고. 현재 6년 차 뷰티·패션 크리에이터인 그가 대부분의 촬영을 집에서 하느라, 소품과 테스터가 집에 가득했던 것. 이에 채정안은 사무실 마련을 위해 임장에 나선다. 월 200만 원으로 20평대 세컨 하우스 느낌의 사무실을 찾아 나선 채정안이 딱 맞는 사무실을 발견할 수 있을지 궁금증이 더해진다.

TV CHOSUN '내 멋대로-과몰입클럽'은 이날 오후 10시 방송된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지