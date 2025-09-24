사진 제공=TV CHOSUN '내 멋대로 - 과몰입클럽'

'내 멋대로-과몰입 클럽' 채정안이 동안의 비결을 밝힌다.24일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 '내 멋대로') 4회에서는 '국민 전여친' 채정안의 특별한 관리법이 공개된다. 스스로 "과몰입하는 걸 싫어한다"고 말한 채정안이 건강과 미모를 지키는 철저한 여배우의 관리된 일상을 보내고 있다는 사실이 밝혀져 모두를 놀라게 할 예정이다.이날 채정안은 아침에 눈을 뜨자마자 시작되는 8단계, 총 2시간짜리 모닝 루틴을 선보인다 지압매트로 몸을 깨우고, 각종 영양제를 비롯한 지중해식 식단 그리고 건강 비법 가득한 상상 이상의 루틴에 스튜디오의 과몰입클럽 운영진 모두가 눈을 떼지 못한다.특히 웬만한 피부과 관리샵 뺨치는 화장품 룸에서 꼼꼼하게 피부를 관리하는 모습이 모두의 감탄을 자아낸다. 그중에는 아이돌 유노윤호가 "이건 배워야겠다"고 한 꿀팁도 있었다고.채정안의 집에 이토록 수많은 관리 아이템이 있는 이유는 콘텐츠 제작에 과몰입 중이었기 때문이라고. 현재 6년 차 뷰티·패션 크리에이터인 그가 대부분의 촬영을 집에서 하느라, 소품과 테스터가 집에 가득했던 것. 이에 채정안은 사무실 마련을 위해 임장에 나선다. 월 200만 원으로 20평대 세컨 하우스 느낌의 사무실을 찾아 나선 채정안이 딱 맞는 사무실을 발견할 수 있을지 궁금증이 더해진다.TV CHOSUN '내 멋대로-과몰입클럽'은 이날 오후 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr