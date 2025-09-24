사진 = '빠더너스' 유튜브 채널 캡처

신예은의 상큼발랄한 매력이 빛났다.스케치 코미디 영상을 제작하는 코미디 유튜버 크루가 운영하는 유튜브 채널 '빠더너스'에서는 '연진이 vs 살찐이! 눈빛으로 사람 뚫어버리는 토크쇼'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 문상훈은 신예은에 대해 "우리 매력적인 배우 신예은 님의 데뷔 과정과 작품들에 대해서 이야기를 해보고자 한다"며 "신예은님께서 데뷔를 잡지의 표지 모델 사진을 통해서 하셨다더라"고 물었다.신예은은 "맞다"며 "제가 '대학내일'이라는 잡지의 표지모델을 한 적이 있는데 그 사진을 보고 오디션을 보고 입사하게 되었다"고 했다. 그러자 문상훈은 "여러분들께 보여드리고 싶은 사진이 있는데 '대학내일'의 올타임 레전드 표지 사진이다"고 했다.신예은은 당황하며 "그정도는 아니다"고 했으나 문상훈은 "너무너무 매력적이게 나와서"라고 하더니 한가인의 '대학내일' 사진을 공개했다. 문상훈은 "바로 한가인 님의 '대학내일' 표지 사진이다"고 하더니 신예은에게 "근데 뭐가 자꾸 아니라고 하시는거냐 제가 좋아한다는데"라고 해 신예은을 당황케 했다.신예은은 "제가 다른 걸로 착각했다"고 하더니 한가인 사진을 보도 "진짜 예쁘시다"고 감탄했다. 문상훈은 "또 이 한가인 님 못지않은 미모로 성균관대까지 나오셔서 정말 지성과 미모를 겸비한 '대학내일' 표지계의 사기캐"라고 했고 신예은은 또 부끄러워 하며"아니다"고 했다. 하지만 공개된 사진은 송중기였다.문상훈은 신예은에게 "근데 송중기 님도 인정 안하시냐"며 "송중기 님 사기캐 맞는데 본인이 뭔데 자구 사기캐가 아니다 하시는거냐"고 했다. 신예은은 "인정한다"며 "저는 제 이야기 하는 줄 알았다"고 했다. 그제서야 신예은의 표지 사진이 공개됐다. 신예은은 "레전드까지는 아니고 그냥 잘 찍어주셔가지고 예쁘게 나온 것 같다"고 했다. 하지만 문상훈은 "앞에 한가인 님과 송중기 님 사진을 봐가지고 리액션 해야 되는데 텐션이"라고 했다. 결국 신예은은 '더글로리' 대사인 고데기를 언급하며 "제 가방에 고데기를 가져오라"고 해 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr