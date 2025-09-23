배우 이민정이 이병헌 해외 인기에 깜짝 놀랐다.
23일 이민정 유튜브 채널에는 '준후야 너네 엄마아빠 데이트 한다ㅋㅋ MJ♥BH 휴일 엿보기'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 이민정은 남편 이병헌과의 베네치아 여행기를 공개했다. 구독자가 50만을 넘지 못해 이병헌은 여전히 블러처리 된 채 등장해 안타까움을 자아냈다.
베네치아 거리를 돌아다니며 이민정은 이병헌의 해외 인지도에 깜짝 놀랐다. 그는 "남편한테 마스크 벗고 다니면서 사람들이 알아볼 때마다 10유로씩 준다고 했는데, 벌써 100유로가 넘었다"고 토로했다. "'오징어 게임' 위력을 간과했다"고 한숨을 쉰 이민정은 "선글라스를 끼고 있는 데도 알아보는 게 신기히다. 외국 사람들은 동양인 얼굴 잘 구분 못할 텐데 잘 알아보네"라고 말했다. 이에 지인은 "이병헌 선글라스 사진이 너무 시그니처"라고 설명해 웃음을 안겼다.
계속해서 해외 팬들이 사진 촬영을 부탁하자 이민정은 "돈이 또 늘었다. 공약을 잘 못 건 것 같다"고 후회해 폭소케 했다.
저녁 식사 시간, 이병헌과 이민정은 티격태격 케미를 선보였다. 이민정은 "해산물에 레몬 너무 많이 뿌리지 말라"고 외쳤지만, 이병헌은 "소독의 의미가 있다"고 주장했다. "역류성 식도염, 표재성 식도염의 주범이 자기 전 2시간 전에 먹는 것"이라는 이민정의 설명에 이병헌은 "너 맨날 자기 2시간 전에 뭐 먹잖냐"고 폭로했다.
이에 이민정은 "아기 보느라 아무것도 못 먹어서 자기 전에 고기 한 두세 점 먹는 거"라며 "저녁 2끼 먹고 육개장에 김치 먹는 것보단 낫잖냐"며 이병헌을 저격했다. 그는 "어후 시끄러"라며 음악 핑계를 대 웃음을 선사했다.
식사 후에도 이병헌을 알아보는 해외 팬들은 늘어갔다. 거리의 악사부터 한국 팬들까지 대거 등장했다. 이민정은 "오빠 신발을 사주겠다"고 제안하며 "이놈의 조동아리 잘못 놀려서 돈 잃게 생겼네. 40만원 나가게 될 줄은 몰랐다"고 한탄했다. 다음 날, 이민정과 이병헌은 베네치아 관광 명물인 곤돌라를 타고 즐겼다. 이민정은 "블러처리 풀릴지도 모른다. 예쁜 미소 지어보라"고 했지만, 여전히 블러처리 된 상황에 팬들은 안타까워했다.
한편, 이민정은 이병헌의 신작 '어쩔 수가 없다'가 제 82회 베니스 국제 영화제 경쟁 부문에 오르면서 내조를 위해 베니스를 찾았다. 그는 "엄마가 서이 사진을 계속 보내줘서, 아이들이 보고 싶다"며 울컥한 모습을 보여 눈길을 끌었다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
