사진제공=하이브미디어코프, 마인드마크

사진제공=하이브미디어코프, 마인드마크

코미디 영화 '보스'가 명절 흥행 불패, 믿고 보는 코미디 퀸 황우슬혜의 유쾌한 에너지로 다시 한번 관객들을 사로잡을 것을 예고한다. 황우슬혜는 '보스'에서 조직 2인자 남편을 둔 아내이자 중식당의 실세 지영을 연기한다.'보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 양보하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화. 오는 10월 3일개봉을 앞둔 영화 '보스'가 조우진, 정경호, 박지환, 이규형의 코믹 케미에 이어 황우슬혜의 유쾌한 매력이 더해진 환상적인 코믹 시너지로 추석 극장가에 활력을 더할 예정이다.영화 '과속스캔들'을 시작으로 '히트맨' 시리즈, 드라마 '혼술남녀', '사랑의 불시착' 등을 통해 뛰어난 캐릭터 해석과 연기력으로 대중에게 큰 사랑을 받아온 배우 황우슬혜가 올 추석 '보스'로 자신만의 유쾌 발랄한 분위기를 내뿜으며 코미디 퀸의 명절 흥행 신화를 이어갈 전망이다.특히 '히트맨' 시리즈에서 액션과 코믹 연기를 자유자재로 넘나들며 웃음과 감동을 선사했던 황우슬혜는 '보스' 에서 조직의 2인자이자 중식당 미미루의 주방장인 순태(조우진 분)의 아내 지영 역을 맡아 귀여운 카리스마와 통통 튀는 매력을 뽐낼 예정이다. 지영은 전국 프랜차이즈의 꿈을 이룰 기회를 목전에 두고 남편 순태가 갑작스럽게 차기 보스 후보에 오르자 얼른 보스 자리를 떠넘기라며 불호령을 내린다. 이에 지영 역으로 분한 황우슬혜는 순태 역의 조우진과 쉴 새 없는 코믹 티키타카를 주고받으며 환상적인 케미로 웃음보를 자극할 뿐만 아니라 독보적인 쾌활한 분위기로 극의 활력을 불어넣으며 유쾌, 발랄, 살벌한 모습을 통해 관객들의 마음을 사로잡을 예정이다. 여기에 조직에서 벗어나지 못하는 순태가 못마땅해 티격태격하면서도, 식구파가 절체절명의 위기에 처하자 주저 없이 순태의 등을 밀어주는 든든한 파트너이자 찰떡 부부 호흡을 선보이며 캐릭터의 다채로운 매력을 더할 것이다.'보스' 를 촬영한 정경호의 "아는 사람 중에 세상에서 제일 웃기다"라는 말과 박지환의 "어떻게 이런 걸 찍어내고, 이런 에너지를 낼 수 있지 참 신기하고 놀라운 배우다"라는 찬사는 영화 속에서 보여줄 황우슬혜표 코믹 연기에 대한 기대감을 끌어올린다.'보스'는 10월 3일 극장 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr