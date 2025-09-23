사진제공=SBS

전현무(47)가 정재형(55)을 저격해 웃음을 안겼다.23일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 새 예능 '우리들의 발라드' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 정익승 PD와 정재형, 차태현, 전현무, 대니 구, 크러쉬, 정승환이 참석했다.'우리들의 발라드'는 우리 기억 속 매 순간 함께 했던 인생 발라드를 공유하고 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 새로운 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램이다. 9인의 대표단 정재형, 차태현, 추성훈, 전현무, 박경림, 대니 구, 크러쉬, 정승환, 미미을 포함한 탑백귀 150인이 다함께 평가하는 집단 오디션을 예고한다.정재형은 9인의 탑백귀 대표단 케미에 대해 "정말 좋다"고 자신했다. 앞서 전현무는 서면 인터뷰를 통해 탑백귀 케미가 '런닝맨' 케미 그 이상이라고 말한 바 있다. 이에 정재형은 "아이러니한 게 '런닝맨'은 다같이 하나로 어울리는데, 우리는 하나가 안 맞는다. 티격태격 케미가 지겨울 틈이 없다. 특히 전현무와는 안 맞는다"고 말했다.차태현은 "나는 '런닝맨'에서 자주 가는데, '런닝맨'에서는 지석진 형이 안 삐지고 잘 받아주는 역할을 한다. '우리들의 발라드'에서도 정재형 형이 안 빠지고 잘 받아준다"고 밝혔다. 이에 전현무는 "아니다. 삐지면 20분 간다. 혼자 꿍하고 있는다"고 폭로했다.그러면서 전현무는 "대립도 대립이지만, 전체적으로 보면 음악인과 비음악인이다. 보통 심사위원한테 점수 가중치가 있는데, 우리는 각자 다 한표다. 음악인을 특별히 우대해주지 않는다"며 "정재형은 탑백귀도 아니다. 자기 음악만 듣는다. 탑백귀 시선은 우리에게 있다"고 덧붙였다. 급하게 마이크를 든 정재형은 "사실이기도 하다. 제가 좋아하면 TOP 안에 못 들어간다"고 해 웃음을 자아냈다.'우리들의 발라드'는 23일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr