이찬원/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=티엔엔터테인먼트

가수 이찬원이 두 번째 정규 앨범 '찬란(燦爛)'의 예약 판매에 돌입했다.이찬원은 지난 22일부터 각종 온라인 판매처를 통해 '찬란(燦爛)' QR 플랫폼 버전의 예약 판매를 시작했다. 이번 정규 2집은 QR 플랫폼 버전과 앨범북 버전, 총 2가지 형태로 선보인다.QR 플랫폼 버전은 'Twinkle'(트윙클), 'Glow'(글로우). 'Shine'(샤인) 세 가지 테마로 구성된다. 반짝이는 순간을 담은 그린 컬러의 'Twinkle', 핑크빛 설렘을 담은 'Glow', 은은한 빛을 담은 'Shine'으로 각각 다른 색상과 이미지를 통해 이찬원의 다채로운 매력을 담아냈다.정규 2집으로 컴백하는 만큼 QR 플랫폼 버전의 앨범 구성 역시 소장 가치를 높일 수 있도록 정성스럽게 준비됐다. 케이스와 QR 카드를 비롯해 이찬원의 물오른 비주얼을 담은 포토카드 4종 중 2종이 랜덤으로 제공된다. 또한 포스트카드 1종, 미니포스터(2종 중 1종 랜덤), 원형 도무송 스티커 2종, 크레딧 1종이 포함돼 이찬원의 '찬란한 순간'을 다양한 형태로 만나볼 수 있다.이번 앨범은 CD 대신 QR 카드를 도입했으며, 추후 공개될 앨범북 버전은 도서로 분류돼 다양한 도서 판매처를 통해 예약 판매된다. 두 가지 버전 모두 한터차트와 써클차트 집계에 반영된다.정규 2집 '찬란(燦爛)'은 이름 그대로 이찬원의 전성기를 담은 '찬란'한 순간들을 기록하고 있다. 국내 대표 프로듀서 조영수가 총괄 프로듀싱을 맡았으며, 가수 로이킴, 작사가 김이나, 로코베리, 이유진, 한길, 다섯달란트, 이규형 등 화려한 라인업이 참여해 기대감을 높였다.이찬원은 2023년 정규 1집 'ONE'(원), 2024년 두 번째 미니앨범 'bright;燦'(브라이트;찬)으로 음원 차트 상위권 진입과 지상파 음악방송 2관왕을 기록했다. 그가 2년 만에 선보이는 이번 정규 2집에 팬들의 관심이 집중되고 있다.이찬원의 두 번째 정규앨범 '찬란(燦爛)' QR 플랫폼 버전은 오는 10월 19일까지, 앨범북 버전은 10월 2일부터 19일까지 예약 판매가 진행되며 10월 20일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr