사진제공=Viu(뷰)

드라마 '마이 유스'가 아시아 4개국에서 흥행을 이어가고 있다. '마이유스'는 시청률 2.9%로 시작해 하락세를 그리고 있다. 최근 방송된 5회는 1.9%로 자체 최저치를 기록했다.아시아 최대 범지역 OTT 플랫폼 Viu(뷰)가 발표한 9월 2주 차(9월 8일~9월 14일) 주간차트에 따르면, JTBC 금요시리즈 '마이 유스'는 한국 드라마 중 인도네시아, 홍콩, 태국, 싱가포르에서 모두 1위를 기록했다.'마이 유스'는 뒤늦게 평범한 삶을 시작한 선우해(송중기 분)가 첫사랑 성제연(천우희 분)과 다시 만나면서 잊고 있던 청춘의 순간을 되찾아가는 이야기를 담는다. 잔잔한 웃음과 설렘이 어우러진 감성 로맨스다.홍콩 유력 매체 사우스차이나모닝포스트(South China Morning Post)는 '마이 유스'를 "흐릿한 향수를 자극하는 로맨틱 드라마(hazy and nostalgic romantic drama)"라고 평했다. 싱가포르 유력 일간지 더 스트레이츠 타임스(The Straits Times) 또한 "송중기의 로맨스 복귀작이 다시금 가슴을 뛰게 했다"고 소개했다.한편 Viu(뷰)는 홍콩 PCCW가 운영하는 아시아 최대 범지역 OTT 플랫폼으로, 한국 인기 콘텐츠를 아시아, 중동, 아프리카 등에 선보이고 있다. 현재 '금쪽같은 내 스타', '마이 유스' 등이 서비스 중이며, '모범택시3' 등의 기대작도 곧 선보일 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr