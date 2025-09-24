사진 제공=KBS2 '슈돌'

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 '우형제' 은우와 정우가 1980년대 학생으로 변신해 시선을 강탈한다.오는 24일 방송되는 '슈돌' 591회는 '매일매일 고마워' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 김준호, 심형탁이 함께한다.은우와 정우는 아빠 김준호, 화성 할아버지와 함께 강화군 교동도에서 즐거운 추억을 쌓는다. 레트로 감성의 대룡시장부터 은우, 정우의 호기심을 충족시킬 화개정원, 풀빌라까지 완벽한 코스의 우형제네 3대 여행이 공개될 예정이다.이 가운데, 은우와 정우가 1980년대를 복고 패션을 완벽 소화해 이목을 집중시킨다. 1980년대 교복을 입은 은우와 교련복을 입은 정우의 모습에 박수홍은 "영화의 한 장면이야"라며 물개박수를 친다.특히 정우는 범상치 않은 콘셉트 소화력으로 랜선이모, 삼촌들의 광대를 들썩이게 한다. 얼룩무늬 교련복을 입은 정우는 빨간 양말까지 매치해 복고 패션의 정점을 찍는다. 특히 미간에 힘을 딱 주고 반항적인 눈빛을 발사해 청춘의 아이콘에 등극한다. 이 모습을 지켜본 MC 최지우는 "정우는 캐릭터에 몰입했다"라며 정우의 연기력을 극찬한다.그런가 하면, 은우는 다소곳한 교복 자태로 시선을 사로잡는다. 학교에 한 명씩 있는 모범생 왕자님 포스를 내뿜어 엄마 미소를 짓게 한다. 특히 아빠를 향해 사르르 미소 짓는 은우에 박수홍은 "은우는 점점 더 잘생겨져"라며 나날이 빛을 발하는 은우의 비주얼에 감탄을 터뜨린다고.은우와 정우의 귀여운 복고 패션과 강화군 교동도로 떠난 우형제네 3대 여행이 담길 이번 주 '슈돌' 본 방송에 기대감이 치솟는다.KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr