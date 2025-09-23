사진=텐아시아DB

하성운이 다가오는 가을, 제주도 올레길에서 함께 산책하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 15일부터 21일까지 '다가오는 가을, 제주도 올레길에서 함께 산책하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 그는 10월 21일 밤 10시 첫 방송하는 Mnet '스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB)'에 디렉터로 출연한다. 이 프로그램은 기타, 드럼, 베이스, 보컬, 키보드 등 다양한 포지션의 참가자들이 모여 '최후의 헤드라이너 밴드' 결성을 향해 도전하는 글로벌 밴드 서바이벌이다. 스타성과 음악적 진정성을 무기로 청춘의 뜨거운 무대를 완성해갈 참가자들의 여정에 기대가 뜨겁다.2위에는 더보이즈 주연이 이름을 올렸다. 더보이즈는 지난 12일(현지 시각) 미국 뉴욕에서 'THE BOYZ THE BLAZE WORLD TOUR in NEW YORK'을 개최하고 현지 팬들과 만났다. 이날 공연에서 더보이즈는 'TRIGGER(導火線)'로 포문을 연 뒤 'The Stealer', 'MAVERICK', 'Stylish' 등 대표곡과 미니 10집 'a;effect(에이이펙트)'의 수록곡 무대를 선보이며 열기를 끌어올렸다.3위는 세븐틴 도겸이다. 세븐틴은 최근 억대 조회 수 뮤직비디오를 추가했다. 지난 19일 하이브 레이블즈 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 세븐틴 정규 4집 리패키지 앨범 'SECTOR 17'의 타이틀곡 '_WORLD' 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 전날(18일) 밤 1억 회를 돌파했다. 2022년 7월 공개된 '_WORLD'는 펑키한 리듬과 달콤한 멜로디의 조화가 돋보이는 곡으로, 첫눈에 반한 상대에게 새로운 세상을 안겨주겠다는 낭만적인 메시지를 담고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '개봉을 앞둔 재밌는 영화를 함께 보고 싶은 남자 가수는?', '개봉을 앞둔 재밌는 영화를 함께 보고 싶은 여자 가수는?', '개봉을 앞둔 재밌는 영화를 함께 보고 싶은 남자 트로트 가수는?', '개봉을 앞둔 재밌는 영화를 함께 보고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr