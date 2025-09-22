킥플립 (왼쪽 위부터 시계방향_주왕, 동화, 동현, 민제, 계훈, 케이주)/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 킥플립이 신보 전곡 크래딧에 멤버 전원의 이름을 올렸다.킥플립은 22일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 세 번째 미니 앨범 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.타이틀곡 '처음 불러보는 노래'는 힘찬 신스 사운드와 기타 리프가 어우러진 팝 펑크 기반의 업템포 댄스곡이다. 첫사랑을 고백하는 떨리는 순간을 담아냈으며, 막내 동현이 작사와 작곡에 참여해 음악 역량을 뽐냈다.동현은 2집에 이어 3집 타이틀 작사·작곡에도 참여하게 됐다. 그는 "훌륭한 작곡가 및 프로듀서들과 함께해서 좋은 곡을 완성할 수 있었고, 그 과정에서 많이 배웠다. 곡을 만든 뒤 눈을 감고 처음부터 끝까지 들어봤는데 이 노래를 빨리 우리 형들한테 들려주고 싶었다. 멤버들이 타이틀곡을 듣고 좋아해서 정말 행복했다"고 전했다. 케이주는 "타이틀곡을 처음 들었을 때 마치 청춘만화의 주인공이 된 것 같았다"며 만족감을 내비쳤다.신보에는 살짝 삐끗해 버린 첫사랑 이야기를 풀어냈다. 타이틀곡을 포함해 '반창고 (Band-Aid)'(밴드-에이드), '특이점', '다시, 여기', 'Gas On It'(개스 온 잇), '404: Not Found'(낫 파운드), '악몽을 꿨던 건 비밀이지만'까지 총 7곡이 수록됐다. 멤버들이 전곡 작업에 참여해 앨범을 완성했다.선공개곡 '반창고' 작곡에 참여한 민제는 "처음 작곡에 참여하면서 많은 경험을 할 수 있었다. 음악의 세계에 한 발짝 더 다가갈 수 있었다. 만족도는 10점 만점에 10점이다"라고 말했다. '특이점' 작사·작곡에 참여한 계훈은 "나는 겸손하게 10점 만점에 9점으로 하겠다"고 덧붙였다.킥플립의 미니 3집 'My First Flip'은 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr