배우 김고은이 '은중과 상연'에서 함께 호흡을 맞췄던 배우 김건우를 떠올리며 "한예종 후배여서 잡도리 좀 했다"고 웃으며 말했다.22일 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'에 출연한 김고은을 만났다. '은중과 상연'은 서로의 가장 친한 친구이자 라이벌로 얽힌 은중과 상연(박지현 분) 두 인물의 일생을 그린 작품이다. 김고은은 극 중 류은중 역을 맡았다.김고은은 김상학 역을 맡았던 김건우에 대해 "실제로 성격이 선하고 너무 섬세한 사람이다. 지현이와 나의 넘치는 장난기를 건우가 다 받아줬다. 품이 넓은 사람이다. 실제로 상학과 비숫한 성격이기도 하다"라며 칭찬했다. 김고은은 "알고 보니 건우가 한예종 2년 후배더라. 그래서 현장에서 조금 잡도리도 하고 그렇게 지냈다"라며 웃어 보였다.'은중과 상연'에서 류은중과 김상학는 대학교 캠퍼스 커플로 인연을 맺지만, 이별 후 사회인이 되어 다시 마주하면서도 결국 사랑을 이어가지 못한다. 이에 대해 김고은은 "연애 유형을 보면 안정형·불안형·회피형 등이 있더라. 극 중 상학이는 안정형의 인간이다. 은중이는 아마 상학이가 안정형이었기 때문에 더 끌렸던 것 같다. 그래서 은중이가 상학이와 쭉 만났으면 어땠을까 하는 생각도 들었다"고 말했다.'은중과 상연'은 지난 12일 넷플릭스를 통해 15부 전편이 공개됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr