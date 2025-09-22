사진=텐아시아DB
배우 김고은이 '은중과 상연'에서 함께 호흡을 맞췄던 배우 김건우를 떠올리며 "한예종 후배여서 잡도리 좀 했다"고 웃으며 말했다.

22일 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'에 출연한 김고은을 만났다. '은중과 상연'은 서로의 가장 친한 친구이자 라이벌로 얽힌 은중과 상연(박지현 분) 두 인물의 일생을 그린 작품이다. 김고은은 극 중 류은중 역을 맡았다.

김고은은 김상학 역을 맡았던 김건우에 대해 "실제로 성격이 선하고 너무 섬세한 사람이다. 지현이와 나의 넘치는 장난기를 건우가 다 받아줬다. 품이 넓은 사람이다. 실제로 상학과 비숫한 성격이기도 하다"라며 칭찬했다. 김고은은 "알고 보니 건우가 한예종 2년 후배더라. 그래서 현장에서 조금 잡도리도 하고 그렇게 지냈다"라며 웃어 보였다.
사진제공=넷플릭스
'은중과 상연'에서 류은중과 김상학는 대학교 캠퍼스 커플로 인연을 맺지만, 이별 후 사회인이 되어 다시 마주하면서도 결국 사랑을 이어가지 못한다. 이에 대해 김고은은 "연애 유형을 보면 안정형·불안형·회피형 등이 있더라. 극 중 상학이는 안정형의 인간이다. 은중이는 아마 상학이가 안정형이었기 때문에 더 끌렸던 것 같다. 그래서 은중이가 상학이와 쭉 만났으면 어땠을까 하는 생각도 들었다"고 말했다.

'은중과 상연'은 지난 12일 넷플릭스를 통해 15부 전편이 공개됐다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

