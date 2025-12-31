[사진제공=안테나]

배우 이서진이 데뷔 첫 '연예대상'에서 최우수상을 꿰찼다.이서진은 지난 30일 방송된 'SBS 연예대상'에서 '내겐 너무 까칠한 매니저 비서진'(이하 '비서진')으로 쇼버라이어티 부문 최우수상의 영예를 안았다.이날 이서진은 "최우수상을 받게 돼 감사드린다. 제작진들을 포함해 '비서진'에 출연해 주신 모든 게스트분께 공을 돌린다"라고 소감을 전했다. 이서진은 이어 김광규와 함께 구호를 외치는 것으로 소감을 마무리해 훈훈함을 안겼다.이서진은 '비서진'을 통해 직설적인 말투와 달리 스타 맞춤형 세심한 케어로 '까칠 수발러'라는 반전 매력 가득한 캐릭터를 탄생시켰다. 또 이서진은 김광규와의 티격태격 케미로 극과 극 온도차를 만들어내며 재미를 배가했다.연기에 이어 예능까지 다방면에서 활약 중인 이서진의 추후 행보에도 이목이 쏠린다.한편, 이서진이 출연하는 SBS '비서진'은 매주 금요일 밤 11시 10분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr