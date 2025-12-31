사진=잇다매거진
비투비(BTOB) 서은광이 K팝 화보형 잡지 잇다매거진(ITTA MAGAZINE) 제30호 커버를 장식했다.

이번 화보는 한 해의 끝과 시작 사이, 오롯이 자신에게 집중하는 시간을 기록한 ‘MY NEW YEAR DIARY’ 콘셉트로 완성됐다. 새로운 멜로디를 만들며 곡을 쓰고 새해의 소원을 적어 내려가는 순간부터, 홀로 즐기는 새해 파티 등 취향이 고스란히 드러나는 모습을 담아내며 새 출발을 앞둔 현재의 감정과 일상의 결을 동시에 표현했다.

서은광은 지난 4일 데뷔 13년 만에 첫 정규 앨범 'UNFOLD'를 선보이며 의미 있는 행보를 이어가고 있다. 이번 앨범은 아무것도 없는 ‘나’로부터 출발해 삶의 빛과 어둠을 지나 스스로를 찾아가는 여정을 담았으며, 총 10곡 중 9곡의 작사 및 작곡에 참여해 한층 확장된 음악적 색채와 결을 드러냈다. 이를 통해 서은광은 보다 탄탄해진 음악적 완성도를 선보이며 솔로 아티스트로서의 존재감을 확고히 했다.
이어 서은광은 지난 12월 20일과 21일 서울, 27일 부산에서 솔로 콘서트 ‘My Page’를 개최하며 공연을 성황리에 마무리했다. 약 5년 5개월 만에 열린 이번 솔로 콘서트는 그의 음악적 서사와 깊이를 집약적으로 보여주며 뜨거운 호응을 얻었다. 비투비의 리더이자 메인 보컬로서, 또 뮤지컬, 예능, 라디오 등 다양한 분야에서 활약해온 ‘올라운더’ 서은광이 앞으로 어떤 새로운 행보를 이어갈지 기대가 모인다.

잇다매거진 제30호는 12월 30일부터 1월 4일까지 위드뮤(WITHMUU)를 통해 구매할 수 있으며, 잇다매거진 구매자들에게 서은광의 미공개 포토카드 및 친필 사인 폴라로이드를 증정하는 이벤트가 1월 4일까지 진행된다. 또한 잇다매거진 제30호를 구매하는 팬 대상으로 서은광과의 만남을 가질 수 있는 대면 및 영상통화 팬사인회 이벤트도 함께 진행될 예정이다.

한편, 서은광의 화보를 비롯해 팬들이 직접 매거진 기획에 참여하는 'IT:TALK' 코너 및 인터뷰 내용은 잇다매거진 제30호에서 확인할 수 있다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

