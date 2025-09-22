사진=tvN

변우석에 이어 대세 배우로 주목받는 이채민이 직진 로맨스로 시청자들을 사로잡았다. 드라마 '폭군의 셰프' 속에서 그는 치밀한 감정 연기로 극강의 몰입도를 선사했다.지난 21일 방송된 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'에서 이헌(이채민 분)은 대군 시해 누명을 쓴 연지영(임윤아 분)을 구하기 위해 사투를 벌였다. 연지영을 향한 이헌의 진심 어린 마음이 그의 고백과 함께 전해지며 안방극장에 짙은 여운을 남겼다.사랑하는 여인에게 닥친 고난에 이헌은 폭주했고, 그런 그의 애절함이 시청자에게도 가닿았다. 몸이 상한 채 갇힌 연지영을 보게 된 순간 이헌은 마음이 무너지는 듯 붉어진 눈시울로 안타까움을 자아냈고, 연지영을 의심하는 자현대비(신은정 분)와 이 모든 계략을 꾸민 강목주(강한나 분)에게는 살벌한 기세로 맞서며 연지영에 대한 굳은 신뢰를 드러냈다. 연지영이 위태로운 상황에서 이헌의 사랑은 점점 더 견고해졌다.진실을 밝히기 위해 자신까지 내던진 이헌의 모습은 간절함을 넘어 애절함이 엿보였다. 각고의 노력 끝에 인주대왕대비(서이숙 분)가 준 시일 내 대군이 기력을 회복하며 위기를 벗어났고, 이헌은 연지영에게 처용무를 선사. 이어 "돌아가지 않았으면 좋겠다"는 절절한 고백과 함께 옥반지를 끼워주며 로맨스를 완성했다.이채민은 폭군의 격정과 순애를 섬세하게 교차시키며 캐릭터의 감정을 세밀하게 쌓아 올렸다. 사랑하는 이를 지켜내기 위해 이성을 잃고 폭주하는 직진 면모와 애틋한 멜로 감성을 능숙하게 조절하며 설렘을 키워냈고, 표정과 떨리는 목소리로 이헌의 감정을 고스란히 담아내며 안방극장을 완전히 매료시켰다.옥에 갇힌 연지영을 바라보는 장면에서 걱정과 슬픔, 분노가 교차하는 감정을 눈빛으로 표현한 밀도 높은 열연은 보는 이들마저 이헌에게 몰입하게 만들며 깊고 짙은 여운을 남겼다. 여기에 이헌의 사랑으로 완성된 엔딩은 로맨스를 극대화하며 탄성을 이끌었다.'폭군의 셰프'는 단 2회만을 남겨두고 있으며, 매주 토·일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr