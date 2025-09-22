사진=텐아시아DB

지난 5일 결혼한 가수 김종국이 "(현재 아내는) 휴가를 내고 집에 있다"며 연하 아내의 신상을 일부 공개했다.지난 21일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'은 김종국의 결혼을 축하해주기 위한 파티를 열고자 '꾹 참고 축하사절단' 편으로 꾸려졌다.이날 방송에서 차태현은 김종국 아내의 초상화를 그리며 "단아하고 눈이 크고 예쁘다"고 말했다. 지석진은 "눈이 홑꺼풀이 아니다. 얼굴이 더 갸름하다"라며 김종국 아내의 외모를 설명했다. 그러자 유재석은 "그런데 제수씨는 지금 뭐 하시냐. 댁에 계시냐. 출근하셨냐"고 질문했다.김종국은 "(현재 아내는) 휴가를 내고 집에 있다"라며 아내의 신상을 밝혔다. 현재 다수의 누리꾼은 "김종국의 아내가 회사원 아니면 CEO일 것"이라고 추측하고 있다.런닝맨 멤버들의 축의금 액수도 공개됐다. 김종국은 유재석에게 "돈을 왜 이렇게 많이 냈냐"며 축의금 이야기를 꺼냈다. 유재석은 "뭘 돈을 많이 내"라며 겸손한 모습을 보였다. 김종국은 양세찬에게도 "너 돌았어? 뭘 이렇게 많이 냈냐"라며 웃어 보였다. 양세찬은 "형 그 정돈 해야죠"라며 너스레를 떨었다.반면 김종국은 지석진에게 "고마워요"라며 짧고 간략한 인사를 건넸다. 이에 유재석은 "김종국이 나한테도 '형 왜 이렇게 많이 했어'라고 했는데 석진이 형한테는 그냥 '아유 형 고마워요'라고 하더라"고 말했다.지석진은 곧바로 억울하다는 표정을 지으며 "내 인생 축의금 중 제일 많이 한 게 너다"라고 해명했다. 김종국은 "형이 많이 했다. 형 보고 나도 깜짝 놀랐다. 근데 얘네(양세찬, 최다니엘)가 너무 많이 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.한편 김종국은 5일 비연예인 여성과 비공개 결혼식을 올렸다. 사회는 유재석이 담당했으며, 신혼집으로는 62억원 고급 빌라를 마련했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr