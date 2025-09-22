[종합] 김대호, 퇴사 7개월만에 일 냈다…시청률은 0%대인데, 예능 tv 검색어 '1위' ('어튈라')

김대호/ 사진=텐아시아 DB

‘어디로 튈지 몰라’의 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 강원도에서 충청남도까지 튀어 나가며 ‘예측불가 맛집 릴레이’의 서막을 화끈하게 열었다.지난 21일 첫 방송된 ‘어디로 튈지 몰라’(이하 ‘어튈라’)는 색다른 조합의 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 첫 상견례부터 강원도 춘천, 충남 예산까지 이어지는 예측불가 대장정으로 웃음과 먹방의 재미를 동시에 터트렸다. 이에 방송 직후 예능 tv 검색어 1위를 기록했다. 시청률은 전국 0.7%를 나타냈다.지난 2월 퇴사한 김대호의 인생 맛집에서 첫 상견례를 치르는 4인방의 모습으로 시작됐다. 김대호, 안재현, 조나단이 실제 손님들로 북적이는 식당 한복판에서 첫 인사를 나누는 사이, 쯔양이 등장하자 분위기가 후끈 달아올랐다. 심지어 조용하던 가게 손님들까지 술렁이게 만든 쯔양은 천만 먹방 크리에이터 답게 총 8인분의 주꾸미를 거침없이 해치우며 남자 세 사람을 가볍게 압도하는 먹페이스로 ‘맛튀즈 4형제’의 출발을 알렸다. 시작부터 맛깔스러운 부추꾸미(부추+주꾸미)로 포문을 연 네 사람은 김대호의 맛집 사장님 추천인 강원도 춘천의 오리집으로 즉흥 맛집 릴레이를 시작했다.첫 번째 맛집은 지도에도 보이지 않는 산 중턱의 숨은 맛집이었다. 쯔양은 첫 섭외부터 매끄럽게 성공시키며 ‘어튈라’ 릴레이의 스타트를 끊었다. 쯔양이 “오리 2마리는 혼자서도 먹어요”라며 모든 메뉴를 주문한 후 구이용 집게까지 사수하자, 김대호는 “쯔양 우리 할머니 같아. ‘쯔머니’”라며 감탄을 금치 못했다. 네 사람은 때깔부터 다른 오리구이부터 양념 오리, 된장 소면까지 제대로 만끽했다. 쯔양은 구이, 밥, 면으로 이어진 먹부림에도 “간에 기별도 안 갔어요”라며 미소 지어 모두를 놀라게 했다. 이어 오리구이 맛집 사장님은 1대 사장님인 어머니와 즐겨 찾는 인근 막국수집을 자신 있게 추천했다.두 번째 맛집은 지역민들에게 알려진 웨이팅 맛집이었다. 조나단은 사장님과 능청스럽게 가게 안으로 들어가며 즉흥 섭외에 성공했다. 이때 모두의 단맛 세포를 자극한 것은 간 조절용 설탕. 조나단은 막국수는 물론 감자전까지 설탕을 들이부어 먹으며 ‘설탕 영업’에 나섰고, 남은 세 사람마저 설탕감자전에 푹 빠져 웃음을 자아냈다. 이들은 막국수, 감자전, 편육, 메밀까지 푸짐한 한 상을 흡입했다. 이에 혈당 스파이크를 제대로 맞은 조나단이 잠시 휴식을 선언하자, 김대호는 “촬영이 어디로 튈지 몰라”라며 너털웃음을 터트렸다. 그도 잠시, 조나단은 막국수집 사장님이 충청남도 예산의 곱창 맛집을 추천하자 “사장님 다시 생각해보세요”라고 애원해 폭소를 유발했다.결국 ‘맛튀즈’는 장장 4시간에 걸친 이동 끝에 영업 종료를 앞두고 있는 마지막 먹행지에 아슬아슬하게 도착했다. 곱창집 사장님은 안재현의 진정성 넘치는 설득에 곧바로 섭외에 응했다. 김대호는 김대호는 맛깔난 곱창의 등장에 고추와 함께 먹는 새로운 먹 조합을 탄생시켰고, 안재현은 연신 “입 터졌다”라며 먹조합 삼매경에 빠졌다. 그러나 화기애애하던 ‘맛튀즈 4형제’도 초유의 사태를 맞닥뜨리게 됐다. 조나단이 곱창 볶음밥의 누룽지가 채 익기도 전에 먹으려 하며 먹방 국룰을 파괴하려 한 것. 김대호, 쯔양이 본능적으로 탄식을 내뱉어 폭소를 자아냈다.이어 ‘맛튀즈’는 곱창구이로 시작해 전골, 볶음밥으로 끝내는 풀코스로 보는 이들의 눈과 귀를 만족시켰다. 결국 충남 예산의 곱창집이 오늘의 1위 맛집을 차지하며 소개자인 막국수 사장님이 순금 트로피를 획득했다. 이와 함께 곱창집 사장님은 다음 추천 인생 맛집으로 서산 부석면의 한 콩국수집을 소개해 기대를 모았다.이날 첫 고정 예능에 도전한 쯔양은 첫 등장부터 ‘쯔머니’, ‘맛천재’ 등 수식어를 탄생시키며 존재감을 발산했다. 이와 함께 ‘맛튀즈 4형제’로 분한 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단은 즉흥 섭외를 성공시키며 오리구이, 막국수, 곱창까지 전국을 누비며 맛집 사장님들의 추억이 담긴 인생 맛집을 선보였다. 이 가운데 네 사람은 설탕감자전, 곱창고추링 등 서로가 만들어낸 먹조합에 함께 열광하는가 하면, 볶음밥 누룽지 하나로도 울고 웃으며 ‘어튈라’의 예측불가 케미를 탄생시켰다. 이에 첫 삽을 힘차게 뜬 ‘어튈라’의 앞날에 어떤 이야기가 펼쳐질지 기대감을 한껏 끌어올린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr