그룹 우주소녀(WJSN) 다영이 또 한 번 자신만의 감성으로 가요계를 물들인다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 최근 공식 유튜브 채널을 통해 다영의 솔로 데뷔 앨범이자 첫 번째 디지털 싱글 'gonna love me, right?(고나 럽 미, 롸잇?)'의 수록곡 'number one rockstar(넘버 원 락스타)'의 뮤직비디오 티저를 기습 공개했다.공개된 영상은 LA의 거리를 거니는 다영을 필름 카메라로 담는 듯한 연출로 시작된다. 다영은 전광판 속 또 다른 다영을 바라봤고, 이어 'Starring DAYOUNG' 이라는 문구가 떠 마치 다영이 주연인 영화의 예고편을 연상케 했다. 함께 흘러나오는 'number one rockstar' 속 다영의 파워풀한 보컬은 벅찬 감성을 고스란히 담아내 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 더욱 높였다.지난 9일 발매된 다영의 첫 번째 디지털 싱글 'gonna love me, right?'은 기획부터 작사, 작곡 등 전반적인 앨범 작업에 다영이 참여하며 '자신감'과 '사랑'을 담아낸 앨범이다. 이번 앨범을 통해 다영은 숨김없는 진심을 전하며 자신이 직접 설계하고 완성한 음악 세계로 리스너들을 초대한다.수록곡 'number one rockstar'는 무대 위 중심을 꿈꾸는 다영의 자신감을 '락스타'라는 존재에 투영한 곡으로, 락킹한 기타 리프와 중독성 강한 훅, 직선적인 멜로디가 다영의 단단하면서도 감성적인 보컬과 어우러지며 무대를 향한 갈망과 확신을 전한다. 관객의 함성과 조명을 상상하게 하는 드라마틱한 구성이 오가는 가운데, 다영은 "난 준비돼 있어"라고 말하며 가장 선명한 '다영다움'을 보여준다.다영은 지난 9일부터 앨범의 타이틀곡 'body(바디)'로 음악 방송 무대는 물론, 다양한 콘텐츠를 전개하며 활발한 활동을 펼쳐왔다. 늦여름 감성을 자극하는 청량한 멜로디와 뛰어난 무대 퍼포먼스, 파격적인 스타일링 변화로 연일 화제를 모으고 있는 가운데, 다영이 'number one rockstar'를 통해서는 어떤 새로운 매력을 보여줄지 기대가 쏠린다.다영의 'number one rockstar' 뮤직비디오 본편은 22일 오후 11시 30분에 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr