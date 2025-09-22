사진=유튜브 '유빈의 스포뚜라이뚜'

우주소녀 출신 다영이 다이어트약 부작용을 경고했다.20일 유튜브 채널 '유빈의 스포뚜라이뚜'에는 가수 다영, 이채연이 출연했다.이날 세 사람은 걸그룹 다이어트에 대해 언급했다. 먼저 솔로 활동 중인 다영은 마들렌 먹기를 거부하며 "내일 사녹이 있다. 오늘 하루는 밀가루 먹지 않기로 다짐했다. 아까 매니저가 바나나 사다 줬다"고 밝혔다.이채연은 '골때녀' 이후 "벌크업 된 게 빠지면서 살이 빠졌다"면서 "축구할 때는 뭔가를 더 먹는다. 또 공에 맞고 그러면 손가락 붓고 커진다"고 토로했다. 이에 유빈은 "축구가 아이돌에게 좋은 운동은 아닌 것 같다. 나는 축구 하면서 포기한 거 진짜 많다. 요즘 내 다리는 운동인 수준"이라고 말해 웃음을 자아냈다.'그룹 활동'하며 가장 힘들었던 점을 묻자 다영은 "다이어트다. 내 마음대로 안 되니까"라며 살 뺄 필요가 없는 멤버들 사이에서 고군분투했다고 전했다.이채연은 '걸그룹 다이어트' 비법에 대해 "어릴 땐 굶었다. 그리고 '할리우드 24시간'(노클렌저 주스만 먹는 다이어트) 하다가 많이 쓰러졌다. 원래 이틀만 해야 하는데, 그걸 쪼개서 하다가 3일째에 쓰러졌다"고 토로했다.한달에 한번씩 할리우드 24시간을 해다는 이채연은 "그거 되게 위험하다. 절대 추천하지 않는다. 당도 엄청나다. 예전에는 1일 1식하고 안 먹었는데, 이제는 혈당 관리하면서 단백질 챙겨 먹는다"고 설명했다.그러면서 "다이어트를 하다가 결국 한의원, 병원 찾는다. 한약, 양약 찾게 된다"고 지적했다. 유빈은 "의존하는 게 문제"라고 강조했다.병원 이야기에 다영은 "스무 살쯤에 양약에 손을 댔다"면서 "의사 권고를 받아서 먹는 게 아닌 저처럼 미용 목적으로 약을 먹으며 다이어트하는 건 절대 추천하지 않는다"고 말했다.다이어트약 부작용에 대해 다영은 "저혈압이 생기고 머리가 핑 돌더라"면서 "아침에 일어나서 기억이 5초 정도가 사라졌다. 일어나서 걸었는데 눈 떠보니 바닥이더라. 문 열면서 쓰러졌는데, 하마터면 머리 찧어서 여기 없었을 수도 있다"며 아찔했던 순간을 고백했다.양약에 이어 한약까지 시도해 본 다영은 "둘 다 비추천이다. 약 먹고 다이어트하면 안 된다"고 경험에서 우러나온 조언을 건넸다. 앞서 다영은 솔로 앨범 준비를 위해 무려 12kg을 감량, 복근까지 선보여 화제를 모았다. 현재 체중은 43.6kg으로 알려졌다.이채연은 아이즈원 활동 다시 잠 부족과 부기로 고생한 이야기를 하며 "보통 1,2집까지 연예인 불규칙한 패턴에 적응을 못 해서 몸이 붓고 찌다가 3집부터 갑자기 예뻐진다"고 밝혔다. 유빈과 다영도 이에 공감해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr