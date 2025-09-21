사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 김종국 아내의 초상화가 공개됐다.21일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'은 김종국 결혼을 축하하는 '꾹 참고 축하사절단'으로 꾸며졌다. 김종국의 절친 차태현이 게스트로 함께했다.이날 멤버들과 차태현은 지난 5일 진행된 김종국 비공개 결혼식에 대해 이야기했다. 차태현은 "김종국이 '사랑스러워'를 축가로 해놓고, 갑자기 2차 축가를 해달라고 하더라. 생목으로 'I LOVE YOU'를 불렀다고 토로했다.'차태현 키즈' 하하와 양세찬은 "듣고 울었다"고 말했고, 송지효 또한 "진짜 감동 포인트였다"고 회상했다. 또 멤버들은 "장혁이 소라게 모자 쓰고 등장했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.유재석은 신랑 입장 에피소드도 전했다. 그는 "신랑 입장하는데 종국이가 저쪽에는 인사하고, 하하, 양세찬을 보더니 입에 손을 대고 주의 경고를 헀다"고 이야기했다.축의금에도 관심이 쏠렸다. 김종국은 동생인 양세찬, 최다니엘에게 "축의금 왜 이렇게 많이 했냐. 미쳤냐"고 말했다. 유재석을 향해서도 "MC까지 봐줬는데 왜 이렇게 많이 냈냐"면서 고마움을 드러냈다.지석진에게는 "형 고마워요"라는 인사만 건넨 김종국은 "형도 많이 했다. 형 금액 보고 깜짝 놀랐는데, 얘네가 너무 많이 했다"고 설명했다. 지석진은 "내 인생 축의금 중에 제일 많이 낸 거"라고 밝혔다.멤버들은 김종국 비공개 결혼식이 1시간 반 이상 진행됐다면서 "뭐가 간소하냐. 2부도 했다. 집에 갔더니 9시더라"고 폭로했다. 김종국은 "돈을 너무 많이 냈으니까"라며 너스레를 떨었다.한편, 차태현은 이동 중 "김종국 아내의 얼굴이 기억 안 난다"는 지석진의 말에 초상화를 그리기 시작했다. 그는 "신부가 눈이 크고 예쁘다"면서 꼼꼼하게 그림을 수정했고, 김종국은 "그러면 아내가 싫어한다"며 조심스러운 태도를 보였다. 유재석은 "제수씨가 오늘 집에 계시냐, 출근하셨냐"고 근황을 물었고, 김종국은 "집에 계신다"고 답했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr