김현숙, "의사 오빠 15년·목사 남동생 12년 뒷바라지…집안 빚도 내가 청산" ('동치미')

개그우먼 김현숙이 둘째로 자라며 겪은 가족사와 뒷바라지 경험을 솔직하게 털어놨다.20일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '니들이 K-장녀 삶을 알아?'라는 주제로 김현숙이 사연을 공개했다.이날 방송에서 김현숙은 "장녀처럼 살았다 싶은 게 저는 둘째다. 둘째가 설움을 많이 받는다. 오빠가 있고 제가 중간이고 남동생이 있다"고 말하며 어린 시절 경험을 이야기했다. 이어 "홀어머니 밑에서 자라면서 풍족하지 않았고, 아이스크림 하나씩 사줘도 오빠가 먼저 먹고, 남동생도 내 몫을 가져가곤 했다. 엄마도 오빠한테 양보하라고 했다"고 설움을 토로했다.특히 김현숙은 "제가 돈을 벌고 나서부터는 오히려 집안에 구박받은 사람이 더 잘한다고, 오빠 의사 15년, 남동생 목사 12년 동안 뒷바라지를 했다. 가족의 빚도 내가 다 청산했다"며 가족을 향한 헌신에 대해 말했다. 그는 "남동생이 대학교 다닐 때 내가 데리고 살았는데, 엄마처럼 12첩 반상도 차려주고, 옷과 양복도 사줬다"고 덧붙였다.이날 방송에서 이상벽은 "둘째지만 충분히 앉을 만하다"며 김현숙을 칭찬했고, 김용만은 "의사, 연예인, 목사까지, 어머니 최고"고 화답했다. 김현숙은 "이제는 어머니가 나를 '현숙이 엄마'라고 자랑하시더라"며 소소한 가족 일화를 공개하며 웃음을 자아냈다.김현숙의 이야기는 둘째로 자라며 겪은 현실적 고충과 가족을 위한 희생을 동시에 보여주며 시청자들에게 공감을 불러일으켰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr