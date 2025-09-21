곽준빈/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=EBS, ENA ‘추성훈의 밥값은 해야지’

10월 결혼하는 곽준빈(곽튜브)이 신혼여행 계획을 밝혔다.지난 20일 방송된 EBS, ENA 공동제작 '추성훈의 밥값은 해야지'에서는 동생들을 위한 추성훈표 스테이크부터 낭만 가득한 룩소르행 야간 기차에서 펼쳐진 진솔한 이야기까지 인간적인 매력으로 시청자들을 사로잡았다.먼저 1,000만 조회수가 보장하는 고기 전문가 추성훈이 스테이크 요리를 해 군침을 돌게 만들었다. 추성훈은 지방을 제거하고 비계는 불쏘시개로 사용하더니 소금과 후추로 시즈닝한 고기를 무심한 듯 섬세하게 구웠다. 이를 맛본 동생들의 찐 반응이 터진 가운데 버터로 풍미를 극대화한 스테이크까지 선보이자 이은지는 "이 고급스러운 맛 뭐야", 곽준빈은 "진짜 적은 재료로 저 맛 내기 쉽지 않다"라며 극찬해 부러움을 자아냈다.다음 날, 추성훈과 곽준빈은 밥값을 하기 위해 섬유 공방으로 출근했다. 이집트에서 가장 오래된 125년 역사의 섬유 공방은 고대 이집트 사람들이 했던 방식대로 작업해 눈길을 끌었다. 특히 염색한 섬유를 고온에 삶는 과정은 뜨거운 열기와 연기를 견뎌야 해 난이도가 높았다. 섬유가 고루 삶아지도록 돌려주던 두 사람은 높아진 사장의 언성에 당황했으나 놀랍게도 "잘하고 계셔서 하던 대로 하세요"라는 칭찬으로 밝혀져 웃음을 안겼다.그런가 하면 일을 마친 뒤, 바버샵으로 향한 두 사람은 이집트식 피부관리를 체험하며 신세계를 맛봤다. 평소 세숫비누도 쓰지 않는다는 추성훈은 실면도와 스크럽, 냉찜질을 야무지게 받고 격한 만족감을 드러냈다. 곽준빈 역시 "내가 왜 비싼 돈 주고 피부과 다니나 싶다"고 말했다.해외에서 기차표 구매는 처음인 이은지가 혼자 룩소르행 야간 기차 침대칸 티켓을 구하러 기자역으로 갔으나 예상치 못한 상황이 벌어져 멘붕에 빠졌다. 언어의 장벽을 뚫고 눈치와 감으로 겨우 찾아간 매표소에서 매표 시스템 서버가 다운됐다는 청천벽력 같은 소식을 들은 것. 추성훈이 침대칸을 신신당부했던 만큼 이은지는 막중한 임무를 안고 바쉬탈역으로 이동, 다행히 싱글룸과 더블룸 티켓 구매에 성공했다.야간 기차에서는 '밥값즈'의 토크 타임이 펼쳐져 흥미를 끌었다. 촬영 당시 결혼 공식 발표 전이었던 곽준빈은 추성훈, 이은지에게 야간 기차를 타 본 적이 없는 5세 연하의 여자친구를 위해 신혼여행으로 같이 타 볼 생각을 밝히며 신혼여행지가 스페인이라는 사실을 자연스럽게 공개했다. 자신의 채널을 통해 결혼 소식을 알릴 계획도 공유할 정도로 진솔한 이야기들이 오가 어느새 남매처럼 사이가 깊어진 '밥값즈'의 모습을 엿볼 수 있었다.EBS, ENA '추성훈의 밥값은 해야지'는 오는 27일 오후 7시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr