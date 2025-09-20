사진=tvN '놀라운 토요일'

'놀라운 토요일' 박지환이 초심을 개방했다.20일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 영화 ‘보스’ 주역 조우진, 박지환, 이규형이 출연했다.이날 박지환은 "놀토 없애버리겠습니다"라고 선언했다. 멤버들이 깜짝 놀라자 그는 "없애진 않겠다"고 말을 바꾸며 웃음을 지었다.앞서 태연의 팬임을 밝혔던 박지환은 태연과 박나래 옆자리에 배정됐다.박지환은 "'놀토' 보스는 붐"이라며 "'놀토' 멤버들은 개성 있고 화려하다. 각 팀 에이스만 모인 야구팀 같은데, 이들을 지휘하는 마에스트로 같다"고 표현했다."연기 잘하는 선배들만 할 수 있다"는 박지환의 말에 붐은 자신을 최민식에 비교했다. 박지환은 선 넘은 붐의 망를 인정하지 않아 폭소케 했다.신동엽은 "박지환 배우가 초심을 잃고 있다"고 폭로했다. 이유는 "점점 잘생겨지고 있다"는 것. 붐 또한 드라마 '우리들의 블루스' 속 박지환 모습이 안 보인다며 "원래 패션을 좋아하냐"고 물었다.박지환은 "전혀 아니다" 오늘도 안에 민소매를 입었다"면서 재킷을 벗고 앙탈춤을 췄다. 어깨를 좌우로 흔드는 요염한 자태에 신동엽은 놀라 "초심 안 잃었다"고 만류했다.붐은 "피부톤과 어깨 라인이 너무 예쁘다"고 극찬했고, 박나래는 "직각 어깨, 제니 어깨다"라고 표현했다. 조우진은 "저럴 땐 어떻게 편들어 줘야 하나"라며 난감한 기색을 내비쳐 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr