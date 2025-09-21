이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '영평티비' 캡처

개그우먼 이세영이 가슴수술 6개월 차 소감을 솔직하게 전했다.지난 19일 이세영의 채널 ‘영평티비’에는 "A에서 D컵 가슴수술 6개월 차 Q&A (가슴 성형의 장단점, 비키니 입었을 때 모양 전부 공개)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 이세영은 "가슴 수술 후 6개월 정도 지나면 이제는 내 가슴이라고 말할 수 있는 상태라고 하더라. 2월에 수술을 받고, 이제 9월이니까 완벽하게 6개월이 된 거다"고 말했다.이어 가슴 수술을 결심한 이유에 대해 이세영은 "가슴 필러가 터지면서 원래 내 모양이 망가졌다. 한쪽 가슴 모양이 이상해져서, 한 번뿐인 인생 예쁜 가슴으로 살고 싶어서 했다"고 털어놨다.이세영은 수술 후 변화로 자신감이 생겼다고 밝혔다. 그는 "대략적으로 크기는 D컵이다. 원래 마른 편이었는데 가슴이 살아나니까 허리가 더 잘록해 보이고, 상체가 더 늘씬하게 보여 옷 고를 수 있는 폭도 넓어졌다"고 전했다.그는 6개월 동안 브라 착용과 수면 자세 등 불편함을 감수해야 했지만, 그 이후 삶은 수술 전과 확연히 달라졌다고 강조했다. 특히 "지금까지 눈코 성형, 교정, 필러, 가슴수술 등 다양한 시술을 해봤지만 만족감이 가장 높은 게 가슴수술이다. 2000% 만족한다"며 자신감이 생기고, 너 자신에 대한 마인드도 완전히 달라졌다고 솔직하게 말했다.한편 이세영은 지난달 채널 '나무미키 흥신소'에 출연해 "성형 수술 비용만 벤츠 S 클래스(약 1억 5천만 원 호가) 정도 썼다"고 전해 많은 관심을 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr